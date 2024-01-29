Глава МЗС Канади відвідає Польщу, щоб обговорити підтримку України

Візит відбудеться наприкінці січня

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідає Польщу з робочим візитом, у рамках якого обговорить подальшу підтримку України. Візит відбудеться наприкінці січня. Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

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Під час свого візиту до Варшави Жолі зустрінеться з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським та маршалом Сейму й одним із лідерів коаліції «Третій шлях» Шимоном Головнею. Зокрема, вони обговорять відповідні плани щодо подальшої підтримки України, просування прав людини, запобігання загрозам регіональній безпеці з боку Росії та Білорусі.

Крім цього, Жолі зустрінеться з представниками гуманітарних організацій, таких як Міжнародний комітет Червоного Хреста, Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Фонд «Український дім» і Центр освіти і розвитку, які надають підтримку українським біженцям у Польщі.

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Раніше повідомлялося, що Канада надасть Україні 10 багатофункціональних надувних суден на загальну суму $15 млн США та виділить додаткових $11,5 млн на навчання українських пілотів на F-16.

Також Канада повідомила, скільки готова прийняти біженців з України.

До слова, раніше міністр оборони Британії закликав ЄС збільшити підтримку України.