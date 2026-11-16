Головна Гроші Економіка
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

Нове підвищення залізничних тарифів зірве відновлення промислового виробництва – глава «Укрметалургпрому»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Нове підвищення залізничних тарифів зірве відновлення промислового виробництва – глава «Укрметалургпрому»
Промислові підприємства очікують нового зростання витрат на вантажні перевезення
фото: glavcom.ua

Замість нових тарифів потрібні оптимізація «Укрзалізниці» та держпідтримка пасажирських перевезень – експерт

Підвищення тарифів «Укрзалізниці» на вантажні перевезення ще на 15% із січня 2027 року погіршить становище промислових підприємств, які зараз намагаються відновити виробництво після російських атак. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков під час щорічної експертної дискусії Центру транспортних стратегій. 

За його словами, окрім безпекових факторів, одним із ключових бар’єрів для відновлення промисловості залишається висока вартість логістики.

«Не хочу називати конкретні цифри, зважаючи на особливу увагу агресора до наших підприємств, але ми робимо все, щоб відновити виробництво. На це впливає багато факторів. І окрім безпекових є економічні. І вартість логістики стоїть на першому місці», – каже Каленков.

Він нагадав, що бізнес виступав проти серпневого підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 30% і не вважає його компромісним, адже за роки перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажного сегмента промисловість переплатила понад 200 млрд грн.

Каленков зазначив, що за умови повного покриття збитків пасажирського напрямку для виходу «Укрзалізниці» на беззбитковість було б достатньо підвищення вантажних тарифів приблизно на 5%. Підвищення на 15%, за його словами, вже враховувало б необхідність обслуговування значних фінансових зобов’язань.

Окремо він розкритикував заплановане зростання витрат «Укрзалізниці» у 2027 році.

«Перевезення падають, а витрати знову зростають на 27 млрд грн», – зазначив Каленков. При цьому, за його словами, у бізнес-плані «Укрзалізниці» на підвищення окладів закладено 18,3 млрд грн, тоді як економія на фонді оплати праці становить лише 3,5 млрд грн.

Каленков наголосив, що питання не стосується машиністів і локомотивних бригад, які працюють під обстрілами та потребують гідної оплати – йдеться насамперед про надлишковий штат на малодіяльній інфраструктурі та відсутність суттєвої оптимізації на тлі того, що обсяги вантажів скоротилися приблизно вдвічі.

Для промислових підприємств, за його словами, ситуація критична ще й тому, що відновлення виробництва потребує значних інвестицій. «Нині наші підприємства працюють у збиток. Зменшення цього збитку дає шанс на такі інвестиції», – зазначив Каленков.

На його думку, держава має допомогти промисловості знизити собівартість хоча б через тарифи контрольованих нею монополій. Одним із рішень він назвав підтримку «Укрзалізниці» та фінансування збиткових пасажирських перевезень за рахунок держави, а не вантажовідправників.

Таким чином, замість нового тарифного навантаження на промисловість, за позицією «Укрметалургпрому», необхідні оптимізація витрат УЗ, скорочення перехресного субсидування та державна підтримка пасажирського сегмента.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця економіка гроші залізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна прагне забезпечити фінансову основу для утримання 800-тисячного війська
Україна готується до повоєнного часу: журналісти дізналися, що буде з армією
11 листопада, 09:48
Національний банк оновив офіційний курс валют на 11 листопада 2026 року
Долар, євро та злотий подорожчали: курс валют на 11 листопада 2026
11 листопада, 09:17
Італія Ользі сподобалася, однак надалі вона планує відвідувати її лише для відпочинку
Українка, яка жила в Італії, пояснила, чому повернулася додому
7 листопада, 21:59
День залізничника – професійне свято працівників залізничного транспорту, яке має давню історію
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
Пасажирів залізничного вокзалу Дніпра закликали залишатися в укриттях через загрозу повторних російських ударів
Росіяни повторно атакували залізничний вокзал Дніпра
30 жовтня, 18:01
Волонтери під час кампанії «Дронатон»
Литовці зібрали понад мільйон євро на дрони для України
21 жовтня, 05:15
У Росії звільняють працівників лікарень та дитсадків
У Росії розпочалася хвиля скорочень співробітників лікарень, дитбудинків та шкіл через дефіцит коштів
11 листопада, 05:47
Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс розповів про додаткове фінансування України на 2027 рік
ЄС готує ще €45 млрд допомоги Україні на 2027 рік
9 листопада, 17:13
Засновниця Wildberries Тетяна Кім потрапила під нові санкції Європейського Союзу
Євросоюз запровадив санкції проти засновниці Wildberries Тетяни Кім
Сьогодні, 13:43

Економіка

Нове підвищення залізничних тарифів зірве відновлення промислового виробництва – глава «Укрметалургпрому»
Нове підвищення залізничних тарифів зірве відновлення промислового виробництва – глава «Укрметалургпрому»
Міжнародне енергетичне агентство радить Україні встановити прайс-кепи з урахуванням імпорту в години дефіциту
Міжнародне енергетичне агентство радить Україні встановити прайс-кепи з урахуванням імпорту в години дефіциту
Можливість вечірнього імпорту електроенергії залежить від рівня прайс-кепів – Закревський 
Можливість вечірнього імпорту електроенергії залежить від рівня прайс-кепів – Закревський 
Чим загрожує урядове рішення щодо експорту брухту? Дослідження
Чим загрожує урядове рішення щодо експорту брухту? Дослідження
Українська металургія під загрозою краху, а разом з нею – добробут міст – репортаж Le Monde 
Українська металургія під загрозою краху, а разом з нею – добробут міст – репортаж Le Monde 
Уряд виділив 1,8 млрд грн для громад: на що підуть кошти
Уряд виділив 1,8 млрд грн для громад: на що підуть кошти

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
143K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві оголошену повітряну тривогу
Сьогодні, 14:57
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua