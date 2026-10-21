Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Литовці зібрали понад мільйон євро на дрони для України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Литовці зібрали понад мільйон євро на дрони для України
Волонтери під час кампанії «Дронатон»
фото: Blue/Yellow for Ukraine (Facebook)

80% коштів отримають Сили оборони України, 20% – Литовська спілка стрільців

Волонтери литовської організації Blue/Yellow за вісім тижнів кампанії «Дронатон» зібрали €1,3 млн на закупівлю дронів для України та Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку організації та видання Delfi.

За планом організаторів, 80% зібраних коштів спрямують українським Силам оборони, решту 20% – Литовській спілці стрільців. Збір проводили для посилення протиповітряної оборони двох країн.

На що витратять гроші

Кошти використають, щоб:

  • закупити дрони-перехоплювачі;
  • придбати системи протидії безпілотникам;
  • оплатити навчання операторів.

Blue/Yellow не чекала завершення збору. Через посилення російських атак організація почала використовувати гроші ще під час кампанії, зокрема частину коштів уже передали українським військовим.

Що сказала очільниця організації

Лаура Паукште, очільниця Blue/Yellow, у коментарі литовському виданню Delfi розповіла, що за вісім тижнів кампанії російські повітряні атаки на Україну значно посилилися. «Лише у вересні повітряна загроза в Києві тривала понад 11 днів, – зазначила вона. – „Дронатон“ – наша своєчасна відповідь на цю загрозу, а також внесок у готовність Литви».

Від 6 вересня 2026 року в столиці діє система диференційованого оповіщення: замість одного універсального сигналу киян сповіщають про конкретний тип небезпеки – дронову, масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову. Наприклад, 11 жовтня о 00:32 у місті оголосили червоний рівень небезпеки, о 00:52 – дронову небезпеку (жовтий рівень), а о 01:12 повідомили про відбій.

Blue/Yellow – громадська організація, яка діє з 2014 року. Надає матеріальну, технологічну та медичну допомогу українським захисникам і цивільному населенню. За 12 років діяльності перерахувала Україні понад 116 млн євро підтримки.

Нагадаємо, Литва планує налагодити виробництво українських дронів на власній території в межах угоди про оборонну співпрацю з Україною. Литва стала першою країною НАТО, яка спрямовує на оборону понад 5% ВВП: 2026 року цей показник сягне 5,38%, або близько 4,79 млрд євро. На початку червня Київ і Вільнюс оголосили про створення спільної грантової платформи, яка фінансуватиме та масштабуватиме передові військові розробки.

До слова, Литва неодноразово передавала Україні партію військової та гуманітарної допомоги, до якої, зокрема, входили розвідувальні дрони та системи протидії безпілотникам.

Читайте також:

Теги: дрон гуманітарна допомога навчання військові військова допомога гроші Литва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
Битва за Лиман. ЗСУ ламають плани росіян
19 жовтня, 12:47
Україна стала дзеркалом, у якому Росія бачить власну потворність
«Давай покуражимся». Про війну та різницю між росіянами та українцями Авторська стаття
4 жовтня, 09:05
Астрологічний прогноз на 22 вересня 2026 року
Терезам – шукати баланс, Водоліям – довіритися новим ідеям: найавторитетніший гороскоп на 22 вересня 2026 року
21 вересня, 15:00
Учасники Ставки заслухали інформацію про відсоток збиття ворожих дронів та досвід команд, які займаються їх перехопленням
Україна прискорює виробництво перехоплювачів реактивних шахедів – Зеленський
25 вересня, 19:38
Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте та обговорив посилення української ППО
Зеленський назвав єдиний засіб, який поки збиває російську балістику
24 вересня, 11:15
Наразі зафіксовано загибель дев'ятьох військовослужбовців
У Казахстані загинули військові під час навчань на узбережжі Каспійського моря
24 вересня, 16:19
Концентрація засобів ураження дає змогу Росії створювати значне навантаження на українську ППО
Росія змінила підхід до масованих ударів: пояснення ISW
9 жовтня, 03:00
Дональд Трамп вразив американських журналістів вибором костюму
Дональд Трамп зʼявився на публіці у бюджетному костюмі: яка ціна
9 жовтня, 15:44
Навчання є елементом підготовки до можливого розвитку подій, а не рішенням про негайне розгортання військ на території України
Європейські військові відпрацюють у Польщі підготовку до місії в Україні – The Times
17 жовтня, 17:33

Соціум

Литовці зібрали понад мільйон євро на дрони для України
Литовці зібрали понад мільйон євро на дрони для України
Катастрофа у Непалі: супутники зафіксували рух схилу за 48 днів до обвалу
Катастрофа у Непалі: супутники зафіксували рух схилу за 48 днів до обвалу
Авіаквитки в Європі можуть злетіти в ціні: прогноз Ryanair
Авіаквитки в Європі можуть злетіти в ціні: прогноз Ryanair
Гуманітарна криза в Олешках: віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування
Гуманітарна криза в Олешках: віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування
У Польщі знайдено останки понад 40 українців, убитих у 1944 році
У Польщі знайдено останки понад 40 українців, убитих у 1944 році
Сили оборони завдали серії ударів по окупантах одразу в трьох областях
Сили оборони завдали серії ударів по окупантах одразу в трьох областях

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
56K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua