Литовці зібрали понад мільйон євро на дрони для України

80% коштів отримають Сили оборони України, 20% – Литовська спілка стрільців

Волонтери литовської організації Blue/Yellow за вісім тижнів кампанії «Дронатон» зібрали €1,3 млн на закупівлю дронів для України та Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку організації та видання Delfi.

За планом організаторів, 80% зібраних коштів спрямують українським Силам оборони, решту 20% – Литовській спілці стрільців. Збір проводили для посилення протиповітряної оборони двох країн.

На що витратять гроші

Кошти використають, щоб:

закупити дрони-перехоплювачі;

придбати системи протидії безпілотникам;

оплатити навчання операторів.

Blue/Yellow не чекала завершення збору. Через посилення російських атак організація почала використовувати гроші ще під час кампанії, зокрема частину коштів уже передали українським військовим.

Що сказала очільниця організації

Лаура Паукште, очільниця Blue/Yellow, у коментарі литовському виданню Delfi розповіла, що за вісім тижнів кампанії російські повітряні атаки на Україну значно посилилися. «Лише у вересні повітряна загроза в Києві тривала понад 11 днів, – зазначила вона. – „Дронатон“ – наша своєчасна відповідь на цю загрозу, а також внесок у готовність Литви».

Від 6 вересня 2026 року в столиці діє система диференційованого оповіщення: замість одного універсального сигналу киян сповіщають про конкретний тип небезпеки – дронову, масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову. Наприклад, 11 жовтня о 00:32 у місті оголосили червоний рівень небезпеки, о 00:52 – дронову небезпеку (жовтий рівень), а о 01:12 повідомили про відбій.

Blue/Yellow – громадська організація, яка діє з 2014 року. Надає матеріальну, технологічну та медичну допомогу українським захисникам і цивільному населенню. За 12 років діяльності перерахувала Україні понад 116 млн євро підтримки.

Нагадаємо, Литва планує налагодити виробництво українських дронів на власній території в межах угоди про оборонну співпрацю з Україною. Литва стала першою країною НАТО, яка спрямовує на оборону понад 5% ВВП: 2026 року цей показник сягне 5,38%, або близько 4,79 млрд євро. На початку червня Київ і Вільнюс оголосили про створення спільної грантової платформи, яка фінансуватиме та масштабуватиме передові військові розробки.

До слова, Литва неодноразово передавала Україні партію військової та гуманітарної допомоги, до якої, зокрема, входили розвідувальні дрони та системи протидії безпілотникам.