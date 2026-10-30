Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни повторно атакували залізничний вокзал Дніпра

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни повторно атакували залізничний вокзал Дніпра
Пасажирів залізничного вокзалу Дніпра закликали залишатися в укриттях через загрозу повторних російських ударів
фото: місцеві Telegram-канали

За попередніми даними, пасажири та залізничники перебували в укриттях і не постраждали

Російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати залізничний вокзал Дніпра. Після попередніх обстрілів ворог завдав ще кількох ударів по об'єкту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

За попередньою інформацією компанії, постраждалих серед пасажирів та працівників залізниці немає. Під час атаки вони перебували в укриттях.

«Евакуацію було оголошено завчасно. За попередньою інформацією, і серед пасажирів, і серед залізничників без постраждалих. Перебували в укриттях», – повідомили в «Укрзалізниці».

На підземних площах вокзалу розгорнули зони для тривалого перебування людей.

У компанії зазначили, що, як і минулої ночі, попри безпекові затримки, залізничники працюватимуть над відправленням усіх поїздів.

Пасажирів та інших людей, які перебувають на вокзалі, закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомила, що пасажири, які вирішать відмовитися від поїздки 30 жовтня, можуть здати квитки зі стовідсотковим відшкодуванням їхньої вартості та перенести подорож на іншу дату.

Нагадаємо, 29 жовтня російський безпілотник влучив у перон залізничного вокзалу Дніпра, де перебував електропоїзд Дніпро – Запоріжжя. Три інші ударні дрони вдалося збити.

Згодом «Укрзалізниця» розповіла про обставини трагедії. Перед ударом пасажирів попереджали про небезпеку, однак частина людей залишилася біля поїзда.

30 жовтня кількість загиблих унаслідок попередньої атаки зросла до 15. Серед жертв – п'ятеро працівників залізниці.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця Дніпро безпілотник вокзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія продовжує нарощувати потужності комплексу «Алабуга»
Осінтери знайшли нового «улюбленця Путіна»: він причетний до виробництва шахедів
4 жовтня, 05:55
У момент російського удару Північним мостом рухалися автомобілі
NYT: Росія знайшла нову ціль для атак в Україні
5 жовтня, 02:32
Російський дрон знищив квартиру родини військового в Дніпрі
«Дитину відкинуло до стіни». Родина військового постраждала через атаку на Дніпро
11 жовтня, 09:31
Сибіга сказав, що Україна не має достатньої кількості інтерсепторів
Сибіга розказав, які нові засоби порятунку від реактивних дронів знайшла Україна
1 жовтня, 23:02
Новий російський дронопорт за своєю структурою нагадує базу «Цимбулова»
Біля кордону України з'явилася нова база для запуску реактивних шахедів
13 жовтня, 22:02
Французький президент закликав до ширшого припинення вогню на тлі російських ударів по Україні
Макрон відреагував на удар по Дніпру та звернувся до Росії
Вчора, 14:42
Поїзд поїхав без евакуйованих пасажирів
Поїзд «Львів – Чернівці» залишив 25 пасажирів посеред поля після відбою тривоги
15 жовтня, 20:53
Укриття облаштовують насамперед у найбільш небезпечних місцях для захисту пасажирів та залізничників
Захист від атак РФ: «Укрзалізниця» облаштовує укриття у Києві та області
21 жовтня, 14:09
Російський дрон влучив у гуртожиток у Дніпрі
Дніпро: російський дрон влучив у гуртожиток, спалахнула пожежа (оновлено)
Вчора, 19:15

Події в Україні

Зеленський заявив про розширення дальності ударів по Росії
Зеленський заявив про розширення дальності ударів по Росії
Росіяни повторно атакували залізничний вокзал Дніпра
Росіяни повторно атакували залізничний вокзал Дніпра
Мер Енергодара у вигнанні розповів, до чого довели російські окупанти місто, яке раніше процвітало
Мер Енергодара у вигнанні розповів, до чого довели російські окупанти місто, яке раніше процвітало
Атака на Кременчук: росіяни вбили матір близнюків у день народження її чоловіка
Атака на Кременчук: росіяни вбили матір близнюків у день народження її чоловіка
З'явилися перші фото з окупованих Олешок: як виглядає місто після російських атак
З'явилися перші фото з окупованих Олешок: як виглядає місто після російських атак
Російські хакери атакують держустанови під виглядом ДТЕК
Російські хакери атакують держустанови під виглядом ДТЕК

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
112K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Сьогодні, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
28 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua