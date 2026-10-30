Росіяни повторно атакували залізничний вокзал Дніпра

Пасажирів залізничного вокзалу Дніпра закликали залишатися в укриттях через загрозу повторних російських ударів

За попередніми даними, пасажири та залізничники перебували в укриттях і не постраждали

Російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати залізничний вокзал Дніпра. Після попередніх обстрілів ворог завдав ще кількох ударів по об'єкту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

За попередньою інформацією компанії, постраждалих серед пасажирів та працівників залізниці немає. Під час атаки вони перебували в укриттях.

«Евакуацію було оголошено завчасно. За попередньою інформацією, і серед пасажирів, і серед залізничників без постраждалих. Перебували в укриттях», – повідомили в «Укрзалізниці».

На підземних площах вокзалу розгорнули зони для тривалого перебування людей.

У компанії зазначили, що, як і минулої ночі, попри безпекові затримки, залізничники працюватимуть над відправленням усіх поїздів.

Пасажирів та інших людей, які перебувають на вокзалі, закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомила, що пасажири, які вирішать відмовитися від поїздки 30 жовтня, можуть здати квитки зі стовідсотковим відшкодуванням їхньої вартості та перенести подорож на іншу дату.

Нагадаємо, 29 жовтня російський безпілотник влучив у перон залізничного вокзалу Дніпра, де перебував електропоїзд Дніпро – Запоріжжя. Три інші ударні дрони вдалося збити.

Згодом «Укрзалізниця» розповіла про обставини трагедії. Перед ударом пасажирів попереджали про небезпеку, однак частина людей залишилася біля поїзда.

30 жовтня кількість загиблих унаслідок попередньої атаки зросла до 15. Серед жертв – п'ятеро працівників залізниці.