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У Росії розпочалася хвиля скорочень співробітників лікарень, дитбудинків та шкіл через дефіцит коштів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Росії розпочалася хвиля скорочень співробітників лікарень, дитбудинків та шкіл через дефіцит коштів
У Росії звільняють працівників лікарень та дитсадків
фото: The Moscow Times

Санкції та війна проти України змушує Росію скорочувати робочі місця у деяких регіонах

Хвиля звільнень бюджетників охопила щонайменше п’ять російських регіонів, серед яких Пензенська, Архангельська, Тюменська області, Приморський край та Республіка Карелія. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Оптимізація та ліквідація установ відбуваються на тлі дефіциту місцевих бюджетів, загального погіршення економічної ситуації, впливу санкцій і витрат на війну проти України.

В Архангельській області ухвалено рішення про закриття дитячого будинку в селищі Рембуєво, що призведе до звільнення 28 працівників. Місцева влада пояснила це високим фінансовим навантаженням. Крім того, у регіоні ліквідовують ще два дитячі будинки – Ракуло-Когшенгський та Низовський. У місті Заречний Пензенської області через брак бюджетних коштів скорочують тренерські ставки у спортшколі олімпійського резерву та закривають конноспортивний клуб і відділення бальних танців. У Тюменській області до кінця року за процедурою «висвободження» заплановано скоротити 660 бюджетників.

У Приморському краї, зокрема в місті Спаськ-Дальній, під скорочення потрапили педагоги шкіл та дитячих садків, зокрема логопеди, учителі музики й фізкультури. Своєю чергою у Карелії розпочалися звільнення молодшого медичного персоналу та санитарок у Пудожській, Сортавальській і Лахденпохській лікарнях. Раніше аналогічні скорочення бюджетників через дефіцит бюджетів уже зафіксували в Петербурзі, Іркутській і Омській областях, Красноярському краї.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін під час виступу на саміті «Росія – Африка» в Москві заявив, що держава повинна впливати на роботу соціальних мереж в інтересах безпеки.

Обґрунтовуючи посилення контролю, він послався на масштабні протести у Франції через зростання цін, зауваживши, що місцева влада скаржиться на вплив несуверенних соцмереж, яким важко протидіяти. При цьому конкретних механізмів такого впливу російський диктатор не назвав.

Теги: росія робота гроші

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