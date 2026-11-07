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Українка, яка жила в Італії, пояснила, чому повернулася додому

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Українка, яка жила в Італії, пояснила, чому повернулася додому
Італія Ользі сподобалася, однак надалі вона планує відвідувати її лише для відпочинку
фото з відкритих джерел

Однією з головних причин рішення стали труднощі з професійною реалізацією

Переїзд до Італії не виправдав очікувань українки на ім’я Ольга, вона вирішила повернутися на батьківщину. Жінка пояснила, що перспективи працевлаштування, рівень заробітку та витрати на життя за кордоном виявилися для неї менш привабливими, ніж можливості в Україні. Своїми враженнями вона поділилася у Threads у відповідь на допис про страх переїзду за кордон, пише «Главком».

За словами Ольги, перебування в Італії дало їй змогу відпочити, трохи вивчити місцеву мову та познайомитися з життям у країні. Однак зрештою вона вирішила повернутися додому.

Однією з головних причин такого рішення стали труднощі з професійною реалізацією. Жінка розповіла, що для роботи у своїй сфері перманентного макіяжу їй довелося б чекати три роки та заплатити €10 тис. за ліцензію. Вона вважає, що ці гроші доцільніше інвестувати у власну справу в Україні, де розраховує збільшити дохід удвічі протягом шести місяців.

«Якщо я тут у свою сферу вкладу одним махом €10 тис., за шість місяців дохід х2 зроблю. А там цю суму потрібно віддати, щоб просто мати право працювати», – пояснила українка.

Не виправдалися й фінансові очікування від працевлаштування. За словами жінки, запропонована в Італії зарплата була приблизно вдвічі меншою за суму, яку вона витрачала на життя зі своїх заощаджень. Такий заробіток не дозволяв би їй підтримувати звичний рівень комфорту.

Серед важливих складових свого життя українка назвала кар'єрний розвиток, заняття сквошем, купівлю книжок, подорожі, шопінг і косметологічні процедури. Вона не хотіла відмовлятися від цих можливостей заради переїзду, який не забезпечував достатніх фінансових перспектив.

Водночас жінка зазначила, що власного житла не має ані в Україні, ані за кордоном. Після повернення вона оселилася далеко від міста, проте це не змінило її ставлення до рішення залишитися на батьківщині. В Україні їй ближчі менталітет людей і звичний спосіб повсякденного життя.

Загалом Італія Ользі сподобалася, однак надалі вона планує відвідувати її лише для відпочинку, а не для постійного проживання.

Раніше українець Вадим Токар, який вже 10 років живе в Італії, склав особистий топ-10 італійських міст для тих, хто планує не просто побувати в цій країні як турист, а має намір тут оселитися, знайти роботу та вести нормальне життя пересічного італійця.

Нагадаємо, українка назвала недоліки життя в Австрії, на які варто звернути увагу, якщо ви вирішили переїхати до цієї країни.

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Теги: зарплата гроші Італія кордон українка

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