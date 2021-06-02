АТ «Волиньгаз» повністю завершило процедуру анбандлінгу
«Волиньгаз» послідовно, починаючи з липня 2015 року, реалізувала всі етапи анбандлінгу, з дотриманням термінів і процедур
«Волиньгаз» вийшов із засновників компанії-постачальника ТОВ «Волиньгаз Збут». Таким чином, було виконано всі умови анбандлінгу згідно з Директивою 2009/73 / ЄС. Попередньо було завершено поділ юридичної, інформаційної та облікової діяльності, які отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства в 2020 році.
АТ «Волиньгаз» завершило процедуру виходу зі складу засновників ТОВ «Волиньгаз Збут», тим самим повністю виконав умови ефективного анбандлінгу, і з позиції українського, і європейського законодавства.
«Вихід зі складу засновників - тобто повне розділення власності – є вищим рівнем анбандлінгу. Якщо в Євросоюзі, при розділенні операторів ГРМ і компаній-постачальників допускається збереження міноритарних пакетів акцій, то АТ «Волиньгаз» провів жорсткіше дотримання норм європейського законодавства при проведенні процесу анбандлінгу в Україні. Таким чином, забезпечено відсутність будь-якого впливу на прийняття рішень і операційну роботу компаній-постачальників відповідно до антимонопольних норм ЄС», – зазначив голова правління АТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя.
Компанія послідовно, починаючи з липня 2015 року, реалізувала всі етапи анбандлінгу, з дотриманням термінів і процедур, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», а також відповідно до норм Директиви 2009/73 / ЄС у рамках Третього енергетичного пакету:
- юридичний поділ, створення незалежної компанії-постачальника;
- функціональний розподіл, забезпечений і за рахунок поділу управління, і незалежної роботи керівництва;
- поділ облікової діяльності, із забезпеченням повної незалежності і публічного контролю, як за рахунок публікацій на сайті АТ «Волиньгазу», так і щорічного аудиту фінансової звітності оператора ГРМ;
- інформаційний поділ: від використання територіально відокремлених офісів, заборони на суміщення діяльності до підписання угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності;
- поділ ідентичності компаній з використанням окремих брендів, маркетингової політики.
У повній відповідності до норм Третього енергетичного пакету, положень Директиви 2009/73 / ЄС та Закону України «Про ринок природного газу», оператор ГРМ щорічно звітує в Програмі відповідності про статус анбандлінгу. Здійснює звіт спеціально уповноважена особа – комплаєнс офіцер, призначення якого узгоджує НКРЕКП.
Усі проведені дії з анбандлінгу АТ «Волиньгаз», поряд з іншими операторами ГРМ, отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства – в звіті цієї організації за 2020 рік, статус імплементації процесу анбандлінгу в Україні оцінено в 90%.