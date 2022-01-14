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    Телеведуча розповіла, як намагалася стати на військовий облік

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    З першої спроби Марічці Падалко не вдалося стати на військовий облік - Телеведуча розповіла, як намагалася стати на військовий облік
    З першої спроби Марічці Падалко не вдалося стати на військовий облік
    фото: ТСН

    Зареєструватись у військоматі наразі не вийшло

    Спроба телеведучої Марічки Падалко стати на військовий облік не була успішною. Про це знаменитість написала на своїй Facebook-сторінці.

    Зателефонувавши до територіального центру комплектування та соціаьної підтримки Шевченківського району, Марічка Падалко запитала, яким чином вона можестати на військовий облік. Працівник установи відповів, що нічого про це не знає, оскільки вони не отримували ще жодних роз’яснень із цього приводу.

    «Ви досі нікого не взяли на облік?» – «Ні, нікого... Ну, зачекайте хоч до кінця січня, може, нам щось скажуть. Потім принесете свої документи, диплом» – «Мій диплом, до речі, не підпадає під професії, які є у переліку. Тому я до вас прийду з довідкою по роботі, я працюю за фахом, який підпадає» – «А хіба так можна?», – розповіла Падалко, яким було продовження телефонного діалогу.

    «Далі буде. Або не буде. Ау, Міністерство оборони?!», – підсумувала Падалко, позначивши у публікації сторінку відомства.

    Раніше повідомлялося, що Раніше повідомлялося, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

    У переліку наявні більш ніж 100 професій з різних сфер – від лікарів та водіїв до фотографів та бібліотекарів.

    Відомо, що вагітних та жінок із малолітніми дітьми також братимуть на військовий облік.

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    Теги: Міноборони наказ документи указ
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    Телеведуча розповіла, як намагалася стати на військовий облік