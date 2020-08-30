Фото барана за пів мільйона доларів. Шотландський аукціон встановив новий рекорд



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Початкова ставка склала 10,5 тисячі фунтів (близько 14 тисяч доларів)

Найдорожчий баран в світі обійшовся майже в 500 тисяч доларів

Ціна найдорожчого в світі барана склала 367,5 тисячі фунтів (близько 490,6 тисячі доларів). Він був проданий на аукціоні Scottish National Texel Sale в Шотландії. Про це повідомляє британське видання Independent.

Баран на прізвисько Double Diamond («Подвійний діамант») відноситься до породи тексель, популярної в Британії через високої якості м’яса.

Відзначається, що початкова ставка склала 10,5 тисячі фунтів (близько 14 тисяч доларів).

Рекордна ціна встановлена не тільки для Великобританії, а також для всього світу. Раніше найвища ціна на барана була встановлена в 2009 році. У шотландському Ланарке баран був проданий за 231 тисячу фунтів.

Нагадаємо, 13 липня, державна виконавча служба продала на електронних торгах OpenMarket 20 літаків на загальну суму 2 630 848 грн. Арештовані літаки були виставлені на аукціон через борги авіапідприємства, у тому числі, і по заробітній платі.

Як повідомлялося, аукціонний дім Christie’s продав картину американського художника, представника поп-арту Роя Ліхтенштейна «Оголена з веселим малюнком» (Nude with Joyous Painting) за $46,2 млн. Робота Ліхтенштейна, виконана в його традиційній техніці точок, була написана в 1994 році, за три роки до його смерті.

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