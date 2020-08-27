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    Держгеонадра проведе аукціон з продажу найперспективнішої за 10 років нафтогазової ділянки

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    Голова Держгеонадр Роман Опімах - Держгеонадра проведе аукціон з продажу найперспективнішої за 10 років нафтогазової ділянки
    Голова Держгеонадр Роман Опімах
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Очікується, що в аукціоні візьме участь як мінімум п'ятеро претендентів

    Державна служба геології та надр 31 серпня проведе електронний аукціон з продажу Будищансько-Чутівської площі вуглеводнів, яка вважається на однією з найперспективніших нафтогазових ділянок за останні 10 років. Про це повідомив голова Держгеонадр Роман Опімах в соціальній мережі Facebook.

    «За оцінкою геологів, ділянка є дуже перспективною з доведеною ресурсною базою та інфраструктурою поруч, що робить її найцікавішим нафтогазовим лотом за останні 10 років», -зазначив Опімах.

    Держегонадра очікує, що в аукціоні візьме участь як мінімум п'ятеро претендентів. Фаворитом вважається державна компанія «Укргазвидобування».

    Ділянка має площу 174,89 км2, знаходиться на території Полтавського та Чутівського адміністративних районів. Перспективні ресурси нафти складають понад 2 млн т, газу – 20,587 млрд куб .м Нагадаємо, Держгеонадра очікує дохід державного бюджету від продажу спецдозволів на користування надрами в 2020 році на рівні 1 млрд грн.

    Раніше голова Держгеонадр презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів. Зміни в законодавство про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі.

    Як повідомлялося, депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.

     Читайте також: Голова Держгеонадр Роман Опімах: Ми робимо революцію


    Укргазвидобування державна служба аукціон Роман Опімах Держгеонадра
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