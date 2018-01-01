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    «Обіцяного 30 років чекають»: у Маріуполі запустили довгоочікуваний автобусний маршрут

    Містяни отримали 100 нових робочих місць
    У Маріуполі Донецької області запустили автобусний маршрут, на який городяни чекали 30 років. Маршрут сполучатиме мікрорайон Курчатова з іншим містом. Про це повідомляють «Подробности». Працювати на новому маршруті будуть 14 автобусів. Зарплата співробітників — близько 10 тис. грн на місяць. Проїхався в автобусі новим
    • Сьогодні, 12:23
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    Містяни отримали 100 нових робочих місць

    У Маріуполі Донецької області запустили автобусний маршрут, на який городяни чекали 30 років. Маршрут сполучатиме мікрорайон Курчатова з іншим містом. Про це повідомляють «Подробности».

    Працювати на новому маршруті будуть 14 автобусів. Зарплата співробітників — близько 10 тис. грн на місяць. Проїхався в автобусі новим маршрутом і лідер РПЛ Олег Ляшко.

    «Відкриття цього маршруту — це 100 нових робочих місць з гідною заробітною платою, яка далі буде зростати. І щоразу відкриття нових маршрутів, нових закладів, освітніх, медичних, дошкільних — це все робочі місця. Дуже важливо, щоб Маріуполь був пов'язаний з Україною мільйонами ниток — транспортне сполучення, вантажні перевезення, авіаційне сполучення, якісна дорога Запоріжжя в Маріуполь…», — сказав Ляшко.

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    Нагадаємо, вчора міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що у Дніпрі побудують тестовий майданчик для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском. 

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