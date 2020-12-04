Обмеження строків експлуатації вантажних вагонів – диверсія проти промисловості, – лист до РНБО

Федерація роботодавців транспорту України звернулась до РНБО

Обмеження строків експлуатації вантажних вагонів призведе до дефіциту вагонів на ринку, а як наслідок – до скорочення податкових та валютних надходжень, зростання безробіття та втрати Україною мільярдів гривень. Тому Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася з відкритим листом до голови РНБО, президента Володимира Зеленського, з проханням посприяти в тому, щоб не були прийняті рішення, які можуть завдати шкоди розвитку українській промисловості.

Як сказано у листі, проєкт Наказу МІУ «Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті» (надалі – проєкт Наказу), категорично не підтримувався всіма членами Федерації. Адже в умовах складної економічної ситуації у країні через пандемію коронавірусу, недоречно вживати заходів щодо обмеження строків експлуатації вагонів з перевищенням нормативного строку служби.

«Внаслідок впровадження таких обмежень може бути створений штучний дефіцит вантажних вагонів в Україні. Це неодмінно призведе до зриву відвантаження сировини та готової продукції, зменшення обсягів виробництва та експорту підприємствами України у різних галузях. Результат – подальше скорочення ВВП, податкових та валютних надходжень, зростання безробіття. Негативний ефект для української економіки у цілому буде вимірюватися десятками мільярдів гривень», – вказується у листі.

Таке примусове списання у 2021-2022 роках призведе до падіння перевезень у розмірі 60 млн тонн на рік, порахували експерти Федерації.

«Для української залізниці це втрата ще 15 млрд грн. І не лише через нестачу власних вагонів, а через те, що не буде використовуватися її інфраструктура та локомотиви для перевезення вагонів інших власників. Такий розвиток подій призведе до зниження перевезень зерна, вугілля, залізної руди, а також завдасть прямого удару по урядовій програмі «Велике будівництво»… Це стало б справжньою диверсією проти української промисловості», – підкреслюють у ФРТУ.

На переконання Федерації, цей проєкт – «яскравий приклад того, як не можна і не потрібно державі регулювати економіку. Ми дуже вдячні Державній регуляторній службі України за те, що вона не погодила даний проєкт наказу. Наслідки його прийняття могли б бути просто катастрофічними».

Саме тому ФРТУ закликає владу відмовитися від адміністративних заходів щодо обмеження строків експлуатації вагонів на основі року випуску, а натомість – зосередитися на технічному стані рухомого складу.

«У разі необхідності підтримки виробників вагонів можна вживати такі заходи, як державна підтримка, державне замовлення, пільгові кредити на придбання вітчизняної залізничної техніки та інше, без обмежень прав інших економічних суб'єктів. Як і у багатьох інших сферах, в економічній політиці пряник як правило діє набагато краще батога», – вказується у листі.

У разі гострої політичної необхідності, на думку ФРТУ, можна було б розглянути відповідні заходи, виходячи із пропозиції AT «Укрзалізниця», яку було подано у ході обговорення проєкту наказу. І ввести обмеження на рівні нормативного терміну служби встановити лише для піввагонів універсальних (33 роки) і хоперів-зерновозів (45 роки).

«У будь-якому разі, украй важливо не встановлювати граничні обмеження для спеціального рухомого складу (в т.ч. обкотишовози, коксовози, платформа), утриматись від впровадження методу каскадного граничного обмеження віку вагонів (зі зменшенням граничного віку вагонів кожного року), а також не обмежувати використання вагонів з продовженим терміном служби, рішення по якому прийнято до моменту набрання чинності нормативним актом про обмеження строків продовження», – підкреслюється у листі.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба (ДРС) не погодила проєкт наказу, яким Мінінфраструктури збиралося скоротити термін експлуатації вантажних вагонів.

Згодом стало відомо, що АТ «Укрзалізниця» запропонувала Міністерству інфраструктури компромісне рішення щодо обмеження терміну служби вагонів. Зокрема, держкомпанія запропонувала обмежити 33 роками лише термін служби піввагонів, а використання зерновозів – терміном до 45 років. Що стосується всіх інших типів вагонів, на думку УЗ, найкращим рішенням буде продовження терміну служби за технічним станом.

Але міністерство економіки та його глава Ігор Петрашко 2 грудня скликали закрите засідання, на якому збиралися в ручному режимі, без представників промисловості та бізнесу, заблокувати рішення Державної регуляторної служби. Про це заявив глава Асоціації «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

«Вони хотіли провести, не допустивши представників Європейської бізнес-асоціації, Американської торговельної палати, галузевих асоціацій. Це шлях в нікуди. І це відмінна риса взагалі процедури прийняття саме цього наказу: все робиться нишком, без залучення ринку і реальних людей, які працюють в цій сфері», – зазначив Каленков.

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