Надзвичайно важливо якомога швидше реформувати «Укрзалізницю», – нардеп

Депутат повідомив, що у Верховній Раді працюють над підготовкою відповідної законодавчої бази щодо реформування «Укрзалізниці»

Україна має якнайшвидше реформувати «Укрзалізницю», що дозволить збільшити можливості для реалізації транзитного потенціалу країни. Про це заявив народний депутат України Вадим Галайчук.

«Що стосується залізничного транспорту, те, що стосується «Укрзалізниці», є надзвичайно важливим, щоби реформи в цій галузі не гальмувались і щоби ми якомога швидше і свої зобов’язання виконували (в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, – ред.), і реформували цю галузь», – сказав Галайчук.

Депутат повідомив, що у Верховній Раді наразі активно працюють над підготовкою відповідної законодавчої бази щодо реформування «Укрзалізниці», оскільки реформування відбувається занадто повільно, що також відзначають наші європейські партнери.

«Будемо стимулювати комітет, аби якомога швидше напрацьовували відповідні ініціативи. Ми тільки будемо сприяти їм в узгодженні цих ініціатив з відповідними державними органами, Кабміном, для того, аби ми могли пришвидшити ці реформи, які запущені на Укрзалізниці, які поки що, мусимо визнати, недостатньо ефективні», – пояснив Галайчук.

На думку депутата, з реформуванням залізничної галузі Україна зможе отримати додаткові можливості від повної реалізації транзитного потенціалу, зокрема, через втілення загальноєвропейських проєктів з розвитку транспортного сполучення.

«Багато ініціатив по покращенню транспортних коридорів, по покращенню логістики та багато з того, що роблять наші партнери в Україні, ефективність таких проєктів залежить в тому числі та від того, наскільки ми швидко реформуємо свої відповідно транспортну галузь і допомагаємо так само нашим партнерам продовжувати ці транспортні коридори», – сказав він.

Раніше економіст Борис Кушнірук зазначав, що «Укрзалізниця» стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних. На його думку, проведення реформи «Укрзалізниці» сприятиме підвищенню ефективності залізничних перевезень.

Водночас американський транспортний експерт Джефферсон Сінклер заявив, що «Укрзалізницю» потрібно реформувати за європейською моделлю, що сприятиме подальшій інтеграції України з ЄС.