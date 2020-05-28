Одна з найбільших в Україні металургійних компаній підтримала антикризові заходи Буславець



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ArcelorMittal Kryviy Rih підтримує запровадження аукціонів з продажу електроенергії виробництва «Енергоатома»

ArcelorMittal позитивно оцінює виведення 5% електроенергії НАЕК «Енергоатом» на вільний ринок

Одна з найбільших в Україні металургійних компаній ArcelorMittal Kryviy Rih позитивно оцінює антикризові заходи ініційовані т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольгою Буславець та підтримує зміни у механізмі ПСО на ринку електроенергії, а саме виведення 5% електроенергії НАЕК «Енергоатом» на вільний ринок.

Про це повідомив пресцентр металургійної компанії у відповідь на запит агентства ExPro.

«Позитивно. Ми сподіваємося на якнайшвидшу ліквідацію профіциту, стабілізацію ринку, а також на наступні кроки назустріч промисловим споживачам електроенергії», - відповіли в компанії на питання про те, як підприємство оцінює антикризові кроки Мінекоенерго.

Відповідаючи на питання про те, чи підтримує ArcelorMittal Kryviy Rih запровадження аукціонів з продажу електроенергії виробництва «Енергоатома» в обсязі 5% кінцевим споживачам, в пресцентрі зазначили, що компанія підтримує такий крок.

«Ми також сподіваємося, що Уряд не зупиниться на 5% і буде збільшувати цю частку (продажу «Енергоатому» у вільному ринку – ред.)», - йдеться у повідомленні. Металургійна компанія розглядає можливість взяти участь в аукціонах з продажу електроенергії «Енергоатому» та готова обговорювати закупівлю великих лотів.

Як повідомлялося, для подолання кризи в енергетиці в Україні з ініціативи в.о. міністра енергетики Ольги Буславець створений Антикризовий енергетичний штаб. За підсумком першого засідання, що відбулося 29 квітня, було затверджено новий енергетичний баланс на 2020 рік, який вирішив частину проблем енергетичної галузі. 19 травня відбулося друге засідання штабу, на якому Кабінет міністрів дозволив держкомпанії «Енергоатом» укладати двосторонні договори з промисловими підприємствами.

26 травня голова парламентського Комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус звернувся до Служби безпеки України з проханням вжити заходів, які зупинять зниження цін на електроенергію для промислових підприємств. На думку депутата, таке зниження цін на електроенергії на ринку є негативним явищем.

При цьому 27 травня народний депутат Олексій Гончаренко опублікував інформацію про те, що Андрій Герус і його оточення організувало фінансову схему з назвою «Золотий ключик», яка дозволяє заробляти на продажу електроенергії Укрзалізниці за завищеною на 38 копійок ціною з кожного кіловата. Завдяки цьому наближена до Герусу компанія отримала 321 млн грн прибутку за 1-й квартал 2020 року.

На думку Буславець, ручне втручання в роботу ринку електроенергії для примусового зниження тарифів на електроенергію для промисловості призвело до того, що галузь переживає найбільшу кризу, а енергетичні підприємства не можуть працювати через багатомільярдні борги. За оцінками відомства, дефіцит коштів в енергоринку України за підсумком 2020 року може досягти 50 млрд грн.