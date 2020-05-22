Україні необхідно уникнути арбітражів іноземних інвесторів у зелену енергетику – НКРЕКП нова енергія



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Знижувати зелені тарифи для підприємств зеленої енергетики в будь-якому разі необхідно, вважають в НКРЕКП

За словами очільника НКРЕП, зниження зеленого тарифу для домашніх сонячних електростанцій не розглядається

Україні необхідно знайти компроміс із іноземними інвесторами в зелену енергетику щодо зниження зелених тарифів і таким чином уникнути арбітражних розглядів. Про це в інтерв'ю «Бізнес Цензор» заявив глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк.

«Арбітражу, звісно ж, потрібно постаратися уникнути», – сказав він.

Він підкреслив, що знижувати зелені тарифи для підприємств зеленої енергетики в будь-якому разі необхідно, щоб знизити фінансове навантаження на оптовому ринку електричної енергії.

«З іншого боку, що ж, нічого не робити? Тоді «зелені» просто не отримуватимуть гроші, тому що їх не вистачає», – додав Тарасюк.

Спеціаліст додав, що зниження зеленого тарифу для домашніх сонячних електростанцій не буде, оскільки таке питання навіть не розглядається.

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець раніше повідомляла, що Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами в проєкти з відновлюваної енергетики, а міністерство напрацює для обговорення з ними проєкт меморандуму, в якому будуть прописані умови реструктуризації, перегляду «зеленого» тарифу, будівництва станцій та інші умови для сектору ВДЕ.

15 травня в Кабінеті міністрів України відбулася зустріч голови уряду Шмигаля з гравцями ринку та профільними асоціаціями, які є представниками інвесторів із США, Норвегії, Швеції, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Франції та інших країн.

Гравці ринку, міжнародні інвестори та профільні асоціації зазначають, що положення меморандуму мають бути збалансовані, а всі зміни умов підтримки галузі зеленої енергетики слід робити на добровільних засадах, що убезпечить державу від позовів до міжнародних арбітражів.

На думку члена Ради з інвестицій при уряді, співзасновника Української асоціації відновлюваної енергії Ігоря Тинного, Кабінет міністрів України покаже зацікавленість в технологічному та екологічному розвитку держави, якщо домовиться з іноземними інвесторами в зелену енергетику та підпише меморандум, який дозволить створювати нові поновлювані джерела енергії натомість старої енергогенерації.