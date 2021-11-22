Офіс президента не вказує, кого нам штрафувати – Антимонопольний комітет

За словами Коноплянко, у АМКУ вистачає кейсів, де великі фінансово-промислові групи були притягнуті до відповідальності

Офіс президента жодним чином не втручається у роботу Антимонопольного комітету та не вказує, кого необхідно штрафувати. Саме тому АМКУ має стільки завершених справ щодо компаній, які зловживали монопольним становищем на українському ринку. Про це розповіла заступниця голови АМКУ Анжеліка Коноплянко у інтерв’ю виданню Ліга.

«Офіс президента жодним чином не втручається у нашу роботу та не вказує, кого необхідно штрафувати, а кого ні. Ми з Офісом президента працюємо лише у межах робочих нарад, куди нас запрошують, щоб дізнатися позицію АМКУ з тих чи інших питань. Крім того, АМКУ бореться не особисто з олігархами, а з монополістами, якщо вони зловживають на ринках», – пояснила Коноплянко.

За її словами, у АМКУ вистачає кейсів, де великі фінансово-промислові групи були притягнуті до відповідальності через порушення монопольного законодавства.

«У нас є кейс зі сплатою компанією Інтерпайп Україна 70 млн грн – у цій справі перша інстанція стала на бік відповідача, але апеляція ухвалила рішення на нашу користь. Також ми ухвалили два рішення щодо групи ДТЕК – перше щодо зловживання ДТЕК Західенерго та Д.Трейдінг на Бурштинському острові, друге – щодо встановлення базових цін на енергетичне вугілля для потреб ТЕС і ТЕЦ у 2016–2019 роках, що впливало на ринок електроенергії. У межах справи були накладені штрафи на 775 млн грн», – розповіла заступниця глави АМКУ.