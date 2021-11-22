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    Найбільша евакуаційна операція: з сирійського табору повернулася група українців

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    До України із сирійського табору повернулися ще 14 громадян - Найбільша евакуаційна операція: з сирійського табору повернулася група українців
    До України із сирійського табору повернулися ще 14 громадян
    фото: president.gov.ua

    Наразі в Сирії залишаються ще 19 громадян, які чекають на евакуацію з табору Родж

    До аеропорту «Київ» (Жуляни) прибув черговий літак, яким було евакуйовано із Сирії 14 громадян України – трьох жінок та 11 дітей. Про це повідомляє пресслужба президента.

    Зазначається, що евакуйовані перебували в таборі закритого типу Аль-Хол на північному сході Сирії. Це – найбільша група українців, яку вдалося повернути додому за весь час проведення евакуаційних операцій із цієї країни.

    Гуманітарну місію спільно готували Офіс президента, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони України.

    «Складний переговорний процес за участю українських дипломатів тривав кілька місяців, і завдяки їхнім зусиллям громадян України вдалося повернути на батьківщину. Значну підтримку в репатріації українців надав почесний консул України в Ербілі доктор Фархад Алі», – зазначила Банкова.

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    Найбільша евакуаційна операція: з сирійського табору повернулася група українців
    Найбільша евакуаційна операція: з сирійського табору повернулася група українців
    Найбільша евакуаційна операція: з сирійського табору повернулася група українців
    фото: president.gov.ua

    Наразі в Сирії залишаються ще 19 громадян, які чекають на евакуацію з табору Родж.

    «За завданням президента готується чергова гуманітарна місія з повернення українців додому. Адже Україна не полишає своїх громадян у біді та завжди прийде на допомогу, де б вони не опинилися», – резюмується у заяві.

    До слова, минулого місяця у Сирії військова база США піддалася обстрілу

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    Теги: Сирія діти літак українці Україна біженці Офіс президента
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    Найбільша евакуаційна операція: з сирійського табору повернулася група українців