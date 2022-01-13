Очільник «Укрхлібпрому» попередив, що в Україні може повторитися «казахстанський сценарій»

Запас міцності вичерпаний, багато хлібопекарських підприємств на межі зупинки – «Укрхлібпром»

Постанова Кабінету Міністрів України про встановлення пільгових цін на постачання природного газу виробникам продовольчих товарів, які мають суттєву соціальну значимість, не виконується, що ставить, зокрема, хлібну галузь на межу закриття з дня на день, а разом з цим можливі перебої з постачанням хліба українські магазини. Про це у коментарі Delo.ua заявив Олександр Васильченко, голова асоціації «Укрхлібпром».

Всеукраїнська асоціація пекарів 11 січня направила українській владі, зокрема президенту України Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру Денису Шмигалю, офіційне звернення з проханням вжити заходів щодо розблокування дії постанови уряду №1435, яка запроваджує пільгові ціни на газ для виробників соціально значущих продовольчих товарів.

В асоціації пояснюють, що хоча уряд прийняв 30 грудня 2021 вищезазначену постанову, вона не виконується постачальниками газу «через вигадані причини» – хлібозаводи та інші виробники соціально значущих продуктів харчування досі не отримали контракти на купівлю газу за пільговою ціною.

«Більшість хлібопекарських підприємств купило газ тільки на першу половину січня 2022 року, оскільки сподівалися на обіцянку постачання дешевого палива і не мали можливості купити газ на весь місяць за астрономічними цінами. Постачання газу на пільгових умовах нам обіцяли на початку січня, потім терміни були перенесені на 10-11 січня, 10 січня з ранку було визначено дату проведення торгів 12 січня, наприкінці дня її відклали до 14 січня 2022 року. Такий розвиток подій унеможливлює купівлю газу на другу половину січня за пільговими цінами», – сказано в зверненні асоціації.

У листі наголошується, що пекарі не мають можливості купити газ за ринковими цінами, оскільки це призведе до подальшого зростання заборгованості за сировину та припинення його постачання. Йдеться насамперед про борошно.

«Ситуація для виробників хліба перетворюється з критичної на катастрофічну, оскільки, втрачаючи щодня мільйони гривень у зв'язку з неможливістю скористатися рішенням уряду, ми наближаємо той день, коли не зможемо забезпечити роботу підприємств і будемо змушені зупинити виробництво. Наголошуємо: запас міцності вичерпаний, багато хлібопекарських підприємств на межі зупинки», – зазначає «Укрхлібпром».

«До чого може призвести така бездіяльність уряду щодо соціально значущих проблем, ми вже побачили на прикладі Казахстану, коли прем'єр-міністр відмахнувся від обурення суспільства підвищенням цін на газ тим, що це ринкова ситуація», – додав у коментарі Delo.ua Олександр Васильченко. .

Нагадаємо, 31 грудня 2021 року Кабінет міністрів встановив у розмірі не вище 1% торгової надбавки за постачання природного газу власного видобутку виробникам низки продовольчих товарів, які мають суттєву соціальну значимість.

Рішення поширюється на компанії, для яких основним видом діяльності є виробництво борошна пшеничного першого сорту, молока пастеризованого жирністю 2,5% (у плівці), хліба житньо-пшеничного, яєць курячих категорії С1, птиці (тушки курячої), а також батону та соняшникового. олії, які були внесені до відповідного переліку також 30 грудня.

При цьому дія цієї постанови має тривати до кінця карантину Covid-19, але не довше кінця квітня 2022 року.

У свою чергу, постановою №1433 Кабмін також зобов'язав приватних газодобувників продавати до кінця квітня 20% газу, що видобувається на Українській енергетичній біржі.

Нагадаємо, що напередодні представники молочної та хлібної індустрії, а також птахівники попередили про можливе припинення виробництва у своїх галузях через катастрофічне для них зростання цін на газ до 60 грн за кубометр із січня.

Джерело: dsnews.ua