Британська мережа супермаркетів запровадила несподіваний захід для порятунку планети

Термін придатності потрібен лише з міркувань безпеки харчових продуктів, які не поширюються на молоко

Британський ретейлер Morrisons запропонував нюхати молоко для визначення його придатності

Британський супермаркет Morrisons ввів несподіваний захід для порятунку планети. Ретейлер запропонував покупцям нюхати молоко, щоб зрозуміти, чи годиться воно для вживання. Про це повідомляє The Independent .

Керівництво мережі супермаркетів вирішило дати клієнтам право самим вирішувати, чи придатне їхнє молоко для пиття чи ні. Вони запропонували клієнтам понюхати вміст пляшки і звернути увагу на запах: якщо молоко пахне кислим, згорнулося або у ньому утворилися грудочки, це означає, що продукт зіпсувався. Представники Morrisons також порекомендували клієнтам зберігати пляшки молока у прохолодному місці у щільно закритому стані, щоб напій якомога довше зберігав корисні властивості.

Представники мережі магазинів оголосили, що відмовляться від маркування терміну придатності на 90% пляшок молока власного бренду до кінця січня. При цьому для покупців залишать позначку «краще вжити до». Вона означатиме, що до цієї дати напій матиме найбільш приємний смак, проте випити його без неприємних наслідків можна і через кілька днів.

У керівництві, розробленому Wrap спільно з Агентством з харчових стандартів та урядом Великобританії, йдеться, що термін придатності потрібен лише з міркувань безпеки харчових продуктів, які не поширюються на молоко.

Тим часом, зростання цін на енергоносії може вже у найближчий час спричинити зупинку виробництва компанії «Молочний альянс», яка, зокрема, виробляє продукцію під торгівельною маркою «Яготинське».

Також «Яготинське» опинилося під загрозою зупинки виробництва через ціни на газ.

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