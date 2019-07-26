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    Економіка та фінанси

    Ощадбанк прокоментував рішення Мін'юсту РФ оскаржити рішення арбітражу

    • Розсилка

    Суд дозволив Ощадбанку стягнути з Росії $1,3 млрд

    Державний ощадний банк України не отримував жодних документів, які б свідчили про те, що Росія оскаржила рішення Міжнародного арбітражу у Парижі про виплату банку компенсації на 1,3 мільярда доларів за втрачені внаслідок анексії Криму активи.

    Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

    «Станом на 25 липня Ощадбанк не отримував жодних документів, які б свідчили про будь-які процесуальні дії Російської Федерації щодо оскарження зазначеного рішення міжнародного арбітражу», — повідомили в Ощадбанку.

    У разі отримання таких документів Ощадбанк діятиме відповідно до вимог французького процесуального порядку та міжнародного законодавства.

    Нагадаємо, в травні 2018 року Міжнародний арбітражний суд в Гаазі (Permanent Court of Arbitration) постановив, що Росія повинна сплатити українським інвесторам компенсацію за нерухоме майно в анексованому Криму у сумі $159 млн. Рішення ухвалено за позовом колишнього голови правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета і ще 17 компаній.

    Росія Ощадбанк суд
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