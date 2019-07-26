Ощадбанк прокоментував рішення Мін'юсту РФ оскаржити рішення арбітражу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд дозволив Ощадбанку стягнути з Росії $1,3 млрд

Державний ощадний банк України не отримував жодних документів, які б свідчили про те, що Росія оскаржила рішення Міжнародного арбітражу у Парижі про виплату банку компенсації на 1,3 мільярда доларів за втрачені внаслідок анексії Криму активи.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

«Станом на 25 липня Ощадбанк не отримував жодних документів, які б свідчили про будь-які процесуальні дії Російської Федерації щодо оскарження зазначеного рішення міжнародного арбітражу», — повідомили в Ощадбанку.

У разі отримання таких документів Ощадбанк діятиме відповідно до вимог французького процесуального порядку та міжнародного законодавства.

Нагадаємо, в травні 2018 року Міжнародний арбітражний суд в Гаазі (Permanent Court of Arbitration) постановив, що Росія повинна сплатити українським інвесторам компенсацію за нерухоме майно в анексованому Криму у сумі $159 млн. Рішення ухвалено за позовом колишнього голови правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета і ще 17 компаній.