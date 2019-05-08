«Ощадбанк» за рік наростив прибуток на 70%
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«Ощадбанк» у першому кварталі 2019 року отримав 70,3 млн грн прибутку
«Ощадбанк» у першому кварталі 2019 року отримав 70,3 млн грн прибутку, що на 28,7 мільйона (на 69%) перевищує показник аналогічного періоду попереднього року.
Про це повідомляє прес-служба фінустанови.
«Ощадбанк» у першому кварталі 2019 року отримав 70,3 млн грн прибутку, що на 28,7 мільйона (на 69%) перевищує показник аналогічного періоду попереднього року.
Чистий комісійний дохід фінустанови за цей період становить 922,2 млн грн, що на 210,1 млн грн (майже на 30%) більше, ніж за відповідний період минулого року.
Зазначається, що в березні 2019 року банк виконав свої зовнішні зобов’язання на суму 477 млн дол США.
Детальна інформацію про результати 2018 року та пріоритети банку на 2019 міститься в Консолідованому звіті.