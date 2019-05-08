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    Економіка та фінанси

    «Ощадбанк» за рік наростив прибуток на 70%

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    «Ощадбанк» за рік наростив прибуток на 70%

    «Ощадбанк» у першому кварталі 2019 року отримав 70,3 млн грн прибутку

    «Ощадбанк» у першому кварталі 2019 року отримав 70,3 млн грн прибутку, що на 28,7 мільйона (на 69%) перевищує показник аналогічного періоду попереднього року.

    Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

    «Ощадбанк» у першому кварталі 2019 року отримав 70,3 млн грн прибутку, що на 28,7 мільйона (на 69%) перевищує показник аналогічного періоду попереднього року.

    Чистий комісійний дохід фінустанови за цей період становить 922,2 млн грн, що на 210,1 млн грн (майже на 30%) більше, ніж за відповідний період минулого року.

    Зазначається, що в березні 2019 року банк виконав свої зовнішні зобов’язання на суму 477 млн дол США.

    Детальна інформацію про результати 2018 року та пріоритети банку на 2019 міститься в Консолідованому звіті.

    Ощадбанк США фінанси
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