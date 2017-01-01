Парубій підписав закон про бюджет на 2018 рік

Закон про Держбюджет-2018 направлено на підпис президенту

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про Держбюджет на 2018 рік. Головний фінансовий документ країни вже відправлено на підпис президенту. Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада прийняла Держбюджет на 2018 рік. Законодавчим актом визначено, зокрема, такі загальні показники Державного бюджету на 2018 рік: доходи



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Закон про Держбюджет-2018 направлено на підпис президенту

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про Держбюджет на 2018 рік.

Головний фінансовий документ країни вже відправлено на підпис президенту.

Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада прийняла Держбюджет на 2018 рік.

Законодавчим актом визначено, зокрема, такі загальні показники Державного бюджету на 2018 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 913.613.702,5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 839.837.370,4 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 73.776.332,1 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 988.634.334,5 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 906.650.267,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 81.984.067,1 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 81.849.380 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 61.735.945,1 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 20.113.434,9 тис. гривень, згідно з додатком №2 до цього Закону.

20 грудня Верховна Рада України не підтримала постанову щодо скасування рішення про ухвалення в цілому законопроекту «Про Державний бюджет України на 2018 рік».