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    Антимонопольний комітет перевірить ціни на ПЛР-тести на коронавірус

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    АМКУ почав дослідження дотримання медичними лабораторіями вимог конкурентного законодавства при формуванні цін на проведення ПЛР-тестів - Антимонопольний комітет перевірить ціни на ПЛР-тести на коронавірус
    АМКУ почав дослідження дотримання медичними лабораторіями вимог конкурентного законодавства при формуванні цін на проведення ПЛР-тестів

    Скарги надійшли на ціноутворення тестів, які є обов'язковими в пунктах пропуску для іноземців

    Антимонопольний комітет України вивчить скарги на завищення цін при тестуванні на коронавірус в пунктах пропуску через держкордон.Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

    Зазначається, що скарги надійшли на ціноутворення тестів, які є обов'язковими в пунктах пропуску для іноземців та осіб без громадянства, які прибувають з Індії, Великої Британії і Північної Ірландії, РФ, Португалії.

    У зверненнях також йдеться про процедури визначення клінік або лабораторій, які отримують право надавати відповідні послуги.

    У Комітеті вбачають, що зазначені вимоги створюють передумови для монополізації ринку експрес-тестування на кожному окремому пункті пропуску.

    «Вже нині із звернень громадян та повідомлень ЗМІ можна зробити попередній висновок, що ціни на експрес-тестування у пунктах пропуску є вищими, аніж в інших місцях», - зазначили в АМКУ.

    З огляду на поширення у світі та в Україні штаму короновірусу «Дельта», постановою КМУ від 23.06.2021 № 657 «Про внесення змін до Постанови № 1236» доповнено відповідну Постанову пунктом, відповідно до якого з 02.07.2021 забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства (крім окремого переліку осіб), які прибули з Індії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, РФ, Португалії або перебували на цих територіях не менше семи днів протягом останніх 14 днів, без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон.

    Також головний санлікар України розповів про першу жертву штаму «Дельта».

    Цього тижня стало відомо, що в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта».

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    Теги: ЗМІ Антимонопольний комітет ціни послуги кордон населення коронавірус
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    Антимонопольний комітет перевірить ціни на ПЛР-тести на коронавірус