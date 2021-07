Конгрес США заборонив Байдену відмовлятися від санкцій проти «Північного потоку-2»

Палата представників Конгресу США схвалила поправку, яка дозволить заборонити президенту Джо Байдену відмовлятися від санкцій проти газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомив в Twitter журналіст Джек Фітцпатрик, який висвітлює діяльність законодавчого органу.

За те, щоб заблокувати право американського лідера на відмову, виступили 217 конгресменів, проти - 212. Щоб ввести цю поправку в дію, законопроєкт повинен затвердити Сенат, а після - підписати глава держави.

House passes State Dept. funding bill 217-212, including measures that would:

- Block Biden's waiver authority for Nord Stream 2 sanctions

- Withhold military financing for Azerbaijan

- Ban officials from buying/displaying flags that show Taiwan as part of China