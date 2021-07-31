Конгрес США заборонив Байдену відмовлятися від санкцій проти «Північного потоку-2»

Щоб ввести цю поправку в дію, законопроєкт повинен затвердити Сенат, а після - підписати глава держави

Палата представників Конгресу США схвалила поправку, яка дозволить заборонити президенту Джо Байдену відмовлятися від санкцій проти газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомив в Twitter журналіст Джек Фітцпатрик, який висвітлює діяльність законодавчого органу.

За те, щоб заблокувати право американського лідера на відмову, виступили 217 конгресменів, проти - 212. Щоб ввести цю поправку в дію, законопроєкт повинен затвердити Сенат, а після - підписати глава держави.

House passes State Dept. funding bill 217-212, including measures that would:

- Block Biden's waiver authority for Nord Stream 2 sanctions

- Withhold military financing for Azerbaijan

- Ban officials from buying/displaying flags that show Taiwan as part of China — Jack Fitzpatrick (@jackfitzdc) July 29, 2021

Також документ передбачає збільшення фінансової допомоги Києву в 2022 році. Про це повідомило посольство України в США. Загальний обсяг коштів складе не менше 481,5 мільйона доларів, в тому числі 10 мільйонів пройдуть за статтею «Міжнародне військове фінансування».

Раніше група американських сенаторів-республіканців поставила ультиматум адміністрації президента США Джо Байдена через газопровод «Північний потік-2». 12 парламентаріїв на чолі з Петом Тумі пригрозили заблокувати призначення в міністерство фінансів США, якщо уряд не змінить свою позицію щодо реалізації проекту і не введе нові санкції. Відповідну загрозу вони направили главі казначейства Джанет Йеллен.

До слова, Німеччина готова до консультацій щодо «Північного потоку-2» на вимогу України.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

За домовленостями Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо «Північного потоку-2», заявив, що переговори про транзит газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав.

Також стало відомо, що за умови вибудовування ефективної зовнішньої політики та розвитку економіки Київ впорається із ситуацією, але Україна буде втрачати $1,5 мільярда щороку.