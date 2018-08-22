Перша енергетична асоціація України підтримує рішення НКРЕКП з впровадження конкурентного енергоринку



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Перша енергетична асоціація України підтримує зусилля НКРЕКП на шляху впровадження конкурентного ринку електричної енергії за європейським зразком

Перша енергетична асоціація України заявила про підтримку анонсованої Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо приведення діючої нормативно-правової бази у відповідність до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії». Відповідна заява опублікованій на сторінці громадської організації у мережі Facebook.

«Перша енергетична асоціація України підтримує зусилля НКРЕКП на шляху впровадження конкурентного ринку електричної енергії за європейським зразком. Аналіз постанов, запропонованих НКРЕКП до розгляду, свідчить про бажання Комісії підготувати необхідну нормативно-правову базу в строки, визначені Законом України «Про ринок електричної енергії». Схвалення оприлюднених проектів постанов НКРЕКП серйозно ускладнить не тільки можливий відхід від стратегічного курсу на «новий ринок», але й можливе відтермінування його впровадження».

У асоціації зазначають, що ретельно відстежує реформу галузі в частині імплементації Закону України «Про ринок електричної енергії», роботу НКРЕКП, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Координаційного центру із запровадження нового ринку електричної енергії при КМУ ті інших установ, що задіяні в процесі становлення нового ринку. «Попри значні організаційні зусилля цих установ, слід констатувати, що розробка і затвердження правових актів супроводжується низкою проблем. Зокрема, кількамісячна відсутність кворуму в НКРЕКП призвела до певного відставання від графіку. Тож, ключовим завданням енергетичного Регулятора сьогодні є форсування роботи щодо підготовки впровадження повномасштабної реформи енергоринку», - йдеться в заяві.