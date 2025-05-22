Падіння ВВП на 96 млрд та експорту на 98 млрд: в «Укрпромзовнішекспертизі» оцінили наслідки підвищення тарифу Укрзалізниці

Якщо тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниці зростуть, економіка втратить 1,2% ВВП та 3% експорту – ДП «Укрпромзовнішекспертиза»

Ініціатива Укрзалізниці щодо підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37% може призвести до зниження українського ВВП на 1,18% або 95,8 млрд грн, та скорочення експорту майже на 3% або 97,8 млрд грн. Такі результати показало дослідження ДП «Укрпромзовнішекспертиза».

З урахуванням частки інфраструктурної складової у залізничному тарифі, її збільшення на 37% призведе до зростання вартості залізничних вантажоперевезень різних видів продукції на 26-31%.

Окрім того, індексація тарифів УЗ спричинить зменшення обсягів перевезень на 27 млн т на рік та зниження виробництва на 23 млн т різної продукції. Серед секторів економіки найбільше скорочення обсягів виробництва буде у добуванні металевих руд (-5,38%, або -30,8 млрд грн) та металургії (-6,9%, або -63,6 млрд грн). Значним буде падіння випуску продукції й у торгівлі (-0,96%, або -21,5 млрд грн) та транспорті (-1,02%, або -10,0 млрд грн).

За оцінками «Укрпромзовнішекспертизи», найбільше постраждають металургія (-6,9%), гірничодобувна промисловість (-5,3%) та виробництво будматеріалів (-4,2%). Зокрема, це стосується вугілля (постачання на ТЕС), залізорудної сировини (постачання на меткомбінати), мінбудматеріалів та цементу (міжрегіональні перевезення), а також експортних перевезень.

Через зростання тарифів українські виробники, за можливості, переорієнтуються на автотранспорт, однак для основної частини продукції залізниця є безальтернативною, або її замінність обмежена – альтернатива підходить для перевезень зерна, лісоматеріалів і нафтопродуктів. Своєю чергою перехід бізнесу на автотранспорт створить додаткове навантаження на логістичну інфраструктуру країни.

Експерти пропонують розглянути альтернативні варіанти компенсації збитків, зокрема державну субсидію, продаж непрофільних активів або перегляд податкового навантаження, щоб зменшити негативний вплив на економіку.

Як відомо, заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна працює над оновленням національної Експортної стратегії, і що йдеться про нарощування експорту до $77 мільярдів.

У свою чергу президент Українського комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) Володимир Щелкунов заявив, що для такого зростання виробництва мають бути заморожені тарифи держмонополій на електроенергію, газ та залізничні перевезення. Адже якщо підприємства втратять конкурентні переваги, це призведе до скорочення виробництва, закриття підприємств і втрати податкових надходжень.