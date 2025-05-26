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Трамп відклав запровадження тарифів для ЄС

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Трамп відклав запровадження тарифів для ЄС
Європейський Союз намагається зрозуміти справжні вимоги Трампа у торговельних переговорах
фото: The White house/Facebook

Трамп відклав підвищення тарифів для ЄС до 9 липня після розмови з фон дер Ляєн

Президент Дональд Трамп заявив, що відкладе запровадження 50% тарифів на товари з Європейського Союзу до 9 липня, надавши сторонам додатковий час для переговорів. Це рішення було ухвалене після «дуже приємної розмови» з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у неділю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Спочатку Трамп погрожував запровадити ці вищі тарифи з 1 червня, висловлюючи невдоволення повільним темпом переговорів та звинувачуючи блок у недобросовісних атаках на американські компанії. Проте фон дер Ляєн у дописі на X зазначила, що Європа «готова швидко та рішуче просувати переговори», але для «значної угоди» потрібен час до 9 липня. Саме на цю дату раніше мала закінчитися 90-денна пауза Трампа щодо його так званих взаємних тарифів.

Як зазначає видання, цей крок Трампа дещо знизив напругу на світових фондових ринках, де ф'ючерси на індекси США та Європи зросли разом з азійськими акціями у понеділок. Раніше, 23 травня, погроза Трампа щодо 50% тарифів сколихнула ринки, оскільки, за розрахунками Bloomberg Economics, це могло б вдарити по торгівлі товарами між США та ЄС на суму $321 млрд, знизивши валовий внутрішній продукт США майже на 0,6% та підвищивши ціни більш ніж на 0,3%.

Європейський Союз намагається зрозуміти справжні вимоги Трампа у цих торговельних переговорах. Хоча офіційні особи припускають, що ЄС та США могли б знизити свої тарифи до нуля на багато товарів, Трамп зосередився на так званих нетарифних торговельних бар'єрах.

Заступник міністра фінансів США Майкл Фолкендер раніше заявляв, що США стикаються з «одночасним викликом» ведення переговорів з ЄС як блоком щодо тарифів, а також прагнення вирішити більшість нетарифних бар'єрів у переговорах з окремими європейськими країнами, що створює «проблему переговорів».

Минулого тижня ЄС надав США оновлену торговельну пропозицію для активізації переговорів, яка охоплює тарифні та нетарифні бар'єри, а також шляхи посилення економічної безпеки, взаємні інвестиції, стратегічні закупівлі та співпрацю щодо глобальних викликів.

Президент Трамп неодноразово заявляв, що хоче використовувати тарифи для заохочення компаній будувати заводи в США, а не за кордоном, для виробництва товарів. Однак у неділю він уточнив, що не прагне повертати виробництво кросівок та футболок до США, а хоче зосередитися на «великих речах», таких як чіпи, комп'ютери та розробка штучного інтелекту, а також військова техніка.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав запропоновану Європейською Комісією заборону на будівництво газопроводу «Північний потік», щоб надалі США та Росія не змогли відновити його після підривів 2022 року. 

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Теги: Дональд Трамп США Європа тарифи

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