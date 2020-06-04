Під час карантину аварійна служба «Запоріжгазу» опрацювала майже сім тис. викликів



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Майже 7 тис. заявок виконано аварійниками «Запоріжгазу» під час карантину

Більшість викликів – про підозру на витік газу

Бригади аварійної служби «Запоріжгазу» здійснили 6 885 виїздів за викликами. В середньому 100 дзвінків щодня поступають до диспетчерів аварійної служби зі всієї Запорізької області, причому більшість викликів з підозрою на витік газу. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зараз багато людей перебувають вдома, тому навантаження на газові мережі постійно зростає. Аварійна служба здійснює цілодобовий моніторинг тиску газу в мережах, проводить технічне обслуговування газорозподільних пунктів.

«22 аварійних бригади АДС чергують цілодобово, оперативно виїжджають за викликами, ліквідують аварійні ситуації, здійснюють ремонти, щоб забезпечити безперервну доставку блакитного палива. Газовики працюють не покладаючи рук і часто ризикують власним здоров’ям»- розповідає технічний директор «Запоріжгазу» Юрій Заставський.

Так як працівники аварійної служби постійно контактують з власниками домівок, особливу увагу вони приділяють індивідуальному захисту. Працівники бригад повністю забезпечені захисними костюмами, захисними масками, одноразовими рукавичками, а також антисептиками. В період епідемії особлива увага приділяється дезінфекції службового транспорту. Перед початком робочого дня та після закінчення зміни водії обов’язково обробляють спеціальними засобами інструмент та службові машини. Дезінфекція автівок проходить в три етапи і загалом по часу займає приблизно 2 години на день.

«Клієнти повинні знати, що працівники виїзної бригади максимально захищені, тож не слід перешкоджати газовикам виконувати їхню роботу. Щоб не наражати на додаткову небезпеку працівників АТ Запоріжгаз, споживачі повинні також дотримуватись санітарних вимог і бути соціально відповідальними. Якщо у клієнта, який здійснює виклик аварійної служби, є симптоми хвороби, він обов’язково має про це попередити диспетчера», – зазначають у компанії і додають, що виклик з підозрою на витік газу є безкоштовним, його вартість включена в тариф на розподіл газу.

Нагадаємо, лише від початку цього року аварійна служба 104 «Волиньгазу» відреагувала майже на 2 тис. викликів від споживачів Волині. В середньому за одну добу АДС отримує понад 30 викликів.