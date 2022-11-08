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Допомога ЄС: Україна отримає першу виплату з 18 млрд євро у січні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Допомога ЄС: Україна отримає першу виплату з 18 млрд євро у січні
ЄС має надати Києву першу виплату за новою програмою у січні
фото з відкритих джерел

Завтра Єврокомісія озвучить пропозиції стосовно надання Україні 18 млрд макрофіну на 2023 рік

Європейська Комісія в середу, 9 листопада, озвучить свої пропозиції щодо надання Україні у 2023 році макрофінансової допомоги на загальну суму 18 млрд євро.  Про це заявив перший заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання Ради ЄС з економіки та фінансів, повідомляє пресслужба Європейської комісії.

Домбровскіс розповів, що наразі наголошується на необхідності здійснити значну виплату на початку наступного року із запланованої в рамках програми кредитної допомоги на 2023 рік суми. Мова йде про дев'ять з 18 млрд євро. Домбровскіс вважає, що ця виплата має бути здійснена вже в січні, беручи до уваги потреби України.

«Відповідно до заклику лідерів ЄС до Європейської Комісії запропонувати більш структурне рішення допомоги Україні, міністри погодилися просуватися вперед із пакетом допомоги розміром 18 млрд євро пільгових довгострокових кредитів для 2023 року. Наша мета – перше виділення вже в січні. Комісія надасть свої пропозиції завтра», – сказав він.

Виконавчий віцепрезидент пояснив, що мета Єврокомісії – забезпечити схвалення (цих пропозицій) Європейським парламентом і Європейською радою до кінця року, оскільки «це має бути вирішено швидко».

«2023 рік наближається, й українські фінансові потреби – невідкладні. Щодо виділення фінансів цього року, то ми очікуємо, що наступна виплата на 2,5 млрд євро досягне Києва до кінця цього місяця», – додав він.

Домбровскіс наполягає на тому, щоб законодавча робота стосовно цих пропозицій завершилася цього року, і рішення Рада з економічних питань ухвалила вже 6 грудня.

Говорячи про 3 млрд євро, що залишилися (макрофінансової допомоги розміром 9 млрд євро), виконавчий віцепрезидент Єврокомісії повідомив, що міністри також обговорили це питання.

«На жаль, не було можливості знайти рішення, як просуватися вперед цього року. Тому ми наголошуємо на необхідності, щоб кошти з пакета у 18 млрд євро було виділено вже на початку наступного року, вже в січні», – додав він.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню CBS, Україна отримала дві батареї комплексу Nasams

16 вересня речник Міністерства оборони США Патрік Райдер заявив, що перші дві батареї Nasams передадуть Україні протягом наступних двох місяців.

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США. 

Теги: Єврокомісія президент райдер робота Україна

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