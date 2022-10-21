Лідери ЄС не змогли встановити обмеження цін на газ

На ЄС чекає важка зима через російський газовий шантаж і війну в Україні

Єврокомісія запропонувала низку заходів щодо стримування цін на газ у Європі, але лідери ЄС не схвалили цей пакет

Лідери країн-членів Європейського Союзу дійшли згоди щодо кроків у боротьбі з енергетичною кризою, проте не затвердили пакет конкретних заходів, поданий Єврокомісією. Про це повідомляє Bloomberg.

«Саміт ЄС досяг угоди з енергетики. Єдність і солідарність здобули перемогу», – заявив голова Євроради Шарль Мішель.

Лідери ЄС не змогли подолати розбіжності між найбільшими країнами-членами і встановити обмеження ціни на газ. Після кількох годин напружених переговорів лідери погодилися попросити виконавчий орган ЄС запропонувати «тимчасовий динамічний коридор цін на угоди з природним газом, щоб негайно обмежити випадки завищення цін на газ», йдеться у спільній заяві лідерів.

Вони також заявили, що використовуватимуть тимчасову основу для обмеження ціни на газ під час виробництва електроенергії, включаючи аналіз витрат та вигод.

«Ми розробимо додатковий новий індекс, щоб краще зображати ситуацію з цінами на СПГ, а поки що ми створимо механізм корекції ринку, щоб обмежити випадки завищення цін на газ», – заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Лідери також погодилися просити зробити кроки, щоб уникнути різких стрибків цін на похідні енергоносії та використовувати їх спільну купівельну спроможність як важіль у переговорах з глобальними постачальниками газу.

Країни, включаючи Францію, Італію та Польщу, докладали всіх зусиль, щоб обмежити вартість газу, що потрясло економіку та підштовхнуло інфляцію.

Якщо ЄС не зможе домовитися про досить важливі кроки, він ризикує зіткнутися з тим, що національні уряди підуть різними шляхами для усунення наслідків.

Мішель назвав це «моментом істини» для блоку, оскільки він переживає найсуворішу зиму за останні десятиліття, а його економіка хитається під подвійним ударом високої інфляції та рекордних цін на енергоносії.

Нагадаємо, 18 жовтня Єврокомісія запропонувала низку заходів щодо стримування цін на газ у Європі. Серед пропозицій – запровадити динамічне ціноутворення на газ. Також пропонується зобов'язати країни ЄС ділитися газом одна з одною у разі надзвичайної ситуації.

6 жовтня зв’язку з ескалацією агресивної війни Росії проти України та незаконною анексією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України Європейський Союз затвердив новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.

Узгоджений пакет вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на морське транспортування російської нафти для третіх країн і подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн. Буде заборонено здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги або фінансування або фінансову допомогу, пов’язану з морським транспортуванням до третіх країн сирої нафти (з грудня 2022 року) або нафтопродуктів (з лютого 2023 року), які походять з в Росію або вивозяться з Росії.