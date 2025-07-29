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Підвищення граничних цін на імпорту електроенергію. Центр Разумкова оцінив наслідки

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Підвищення граничних цін на імпорту електроенергію. Центр Разумкова оцінив наслідки
Перегляд прайс-кепів – це і крок до повноцінної інтеграції українського ринку з європейським
фото: depositphotos.com

Центр Разумкова спростовує міф про зростання цін на електроенергію через нові прайс-кепи

Перегляд граничних цін на ринку електроенергії не означає автоматичного подорожчання ресурсу, а навпаки – відкриває шлях для критично важливого імпорту в пікові години. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, коментуючи рішення НКРЕКП від 25 липня.

«Підкреслюю для ЗМІ, що зміна граничних цін не дорівнює автоматичному збільшенню ціни, а відкриває можливості імпорту коли він необхідний», – наголосив Омельченко.

За його словами, чинні обмеження створювали бар’єри для постачання електроенергії з Європи саме тоді, коли вона найбільше потрібна – у вечірні години пікового навантаження. 

«Це рішення сприятиме покриттю дефіциту е/е за рахунок імпорту у вечерні піки»,– зазначив експерт.

Він також підкреслив, що навіть до перегляду лише близько 16% погодинних цін наближалися до стелі прайс-кепів – отже, зміна граничних рівнів не є каталізатором здорожчання.

Крім того, перегляд прайс-кепів – це і крок до повноцінної інтеграції українського ринку з європейським.

Нагадаємо, 25 липня НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні години – з 17:00 до23:00, коли навантаження на енергосистему є найвищим.

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Теги: НКРЕКП обмеження енергетика електроенергія

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