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Окупанти пошкодили енергообʼєкти на Сумщині. Президент розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Окупанти пошкодили енергообʼєкти на Сумщині. Президент розповів деталі
Енергетики майже повністю відновили електрику на Сумщині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Більш ніж 220 тис. абонентів залишилися без електрики через російський удар

Російські дрони влучили в енергетичну інфраструктуру Сумщині. Через пошкодження об’єктів більш ніж 220 тис. абонентів залишилися без електрики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«За цей ранок вдалося відновити більшу частину постачання. Станом на зараз уже майже повністю відновили електрику для Сумщини. Протягом дня доповідають міністр внутрішніх справ і міністр енергетики щодо процесу відновлення. Всі необхідні ресурси забезпечено», – каже він.

Президент наголосив, що українська делегація на перемовинах у Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ударів по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, уночі російська окупаційна армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 700 атак на об’єкти української енергетики. Цьогоріч до 90% ударів по енергетиці здійснювалися з використанням БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація масовано атакувала українську газову інфраструктуру. Десятки дронів били по об’єктах «Нафтогазу», є руйнування.

До слова, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 17 липня перевищили 9 млрд кубометрів. Сховища були заповнені на 29,2%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%.

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Теги: енергетика електроенергія Сумщина

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