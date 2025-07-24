Перегляд прайс-кепів – логічний і необхідний крок під час літнього піку споживання – депутатка

В умовах спекотного літа зростає споживання електроенергії, тоді як частина атомних потужностей перебуває в ремонті, а теплова й гідрогенерація – пошкоджена внаслідок обстрілів

Граничні ціни на електроенергію, встановлені ще у 2019 році як тимчасовий інструмент, сьогодні фактично перетворилися на бар’єр для стабільної роботи енергосистеми. Про це заявила голова Підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб.

За її словами, в умовах спекотного літа зростає споживання електроенергії, тоді як частина атомних потужностей перебуває в ремонті, а теплова й гідрогенерація – пошкоджена внаслідок обстрілів. У вечірні години (з 17:00 до 23:00) в системі формується дефіцит, який міг би покриватися за рахунок імпорту. Однак прайс-кепи часто не дають змоги цій електроенергії «заходити» в Україну.

«У такі моменти енергетична система має працювати максимально гнучко. Особливо – мати змогу оперативно імпортувати електроенергію, коли є дефіцит потужностей. Але встановлені граничні ціни часто не дозволяють імпорту «заходити» в українську енергосистему», – наголосила Гриб.

НКРЕКП вже анонсувала перегляд цінових обмежень у години пікового вечірнього навантаження. На думку народної депутатки, це – правильне рішення, яке дає енергосистемі «запас міцності» й дозволяє уникнути ризиків відключень.

«Це – про запас міцності для енергосистеми, стабільну роботу бізнесу й впевненість, що в найскладніші години відключень світла не буде», – підкреслила вона.

При цьому перегляд прайс-кепів не означає автоматичного зростання ціни на електроенергію та не стосується тарифів для населення.

«Це не означає автоматичне зростання цін на електроенергію. І важливо — це не стосується тарифів для населення», – уточнила Вікторія Гриб.

Вона також додала, що неодноразово піднімала це питання на засіданнях Регулятора та публічно – і сьогодні повністю підтримує його кроки у цьому напрямі.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також заявив, що діюча модель ціноутворення, зокрема наявність прайс-кепів, стримує розвиток комерційного імпорту з Європи.