Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Перегляд прайс-кепів – логічний і необхідний крок під час літнього піку споживання – депутатка

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Перегляд прайс-кепів – логічний і необхідний крок під час літнього піку споживання – депутатка

В умовах спекотного літа зростає споживання електроенергії, тоді як частина атомних потужностей перебуває в ремонті, а теплова й гідрогенерація – пошкоджена внаслідок обстрілів

Граничні ціни на електроенергію, встановлені ще у 2019 році як тимчасовий інструмент, сьогодні фактично перетворилися на бар’єр для стабільної роботи енергосистеми. Про це заявила голова Підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб.

За її словами, в умовах спекотного літа зростає споживання електроенергії, тоді як частина атомних потужностей перебуває в ремонті, а теплова й гідрогенерація – пошкоджена внаслідок обстрілів. У вечірні години (з 17:00 до 23:00) в системі формується дефіцит, який міг би покриватися за рахунок імпорту. Однак прайс-кепи часто не дають змоги цій електроенергії «заходити» в Україну.

«У такі моменти енергетична система має працювати максимально гнучко. Особливо – мати змогу оперативно імпортувати електроенергію, коли є дефіцит потужностей. Але встановлені граничні ціни часто не дозволяють імпорту «заходити» в українську енергосистему», – наголосила Гриб.

НКРЕКП вже анонсувала перегляд цінових обмежень у години пікового вечірнього навантаження. На думку народної депутатки, це – правильне рішення, яке дає енергосистемі «запас міцності» й дозволяє уникнути ризиків відключень.

«Це – про запас міцності для енергосистеми, стабільну роботу бізнесу й впевненість, що в найскладніші години відключень світла не буде», – підкреслила вона.

При цьому перегляд прайс-кепів не означає автоматичного зростання ціни на електроенергію та не стосується тарифів для населення.

«Це не означає автоматичне зростання цін на електроенергію. І важливо — це не стосується тарифів для населення», – уточнила Вікторія Гриб.

Вона також додала, що неодноразово піднімала це питання на засіданнях Регулятора та публічно – і сьогодні повністю підтримує його кроки у цьому напрямі.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також заявив, що діюча модель ціноутворення, зокрема наявність прайс-кепів, стримує розвиток комерційного імпорту з Європи.

Теги: енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Близько 40 млрд боргів має Україна на ринку електроенергії
Балансуючий ринок потопає в боргах – Центр Разумкова
21 липня, 16:46
Компанія вже виконала значний обсяг робіт з ремонтів, але ще залишається багато роботи з відновлення
За пів року ДТЕК інвестував 4 млрд грн у ремонти ТЕС
19 липня, 13:45
Працівників компанії було відзначено почесними грамотами
45 працівників ДТЕК отримали державні нагороди від Кабміну та Міненергетики за особливі професійні досягнення новини компаній
11 липня, 18:36
Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським
Зеленський в Італії та атака на енергетику: головне за 9 липня
9 липня, 21:00
Прайс-кепи без терміну дії шкодять інвестклімату і стримують ринок – експертка
Прайс-кепи без терміну дії шкодять інвестклімату і стримують ринок – експертка
9 липня, 15:21
ЄС готується до можливих криз та перебоїв у постачанні критичних ресурсів
Єврокомісія формує стратегічні запаси критично важливих мінералів через зовнішні загрози
5 липня, 15:07
Прайс-кепи були запроваджені ще у 2019 році як тимчасовий захід, відтоді механізм зберігся до сьогодні
Прайс-кепи втратили економічну логіку та стримують розвиток енергоринку – експерт
4 липня, 12:32
Китай показав зброю, яка здатна виводити з ладу енергосистему
Китай показав зброю, яка здатна виводити з ладу енергосистему
30 червня, 06:51
Тариф на світло: чи очікують українців зміни в платіжках з 1 липня
Тариф на світло: чи очікують українців зміни в платіжках з 1 липня
30 червня, 04:37

Бізнес

Перегляд прайс-кепів – логічний і необхідний крок під час літнього піку споживання – депутатка
Перегляд прайс-кепів – логічний і необхідний крок під час літнього піку споживання – депутатка
Прайс-кепи в Україні мають відповідати європейському рівню – ЄБА
Прайс-кепи в Україні мають відповідати європейському рівню – ЄБА
Суд зобов’язав РФ відшкодувати майже 500 млн грн п’ятьом українським банкам
Суд зобов’язав РФ відшкодувати майже 500 млн грн п’ятьом українським банкам
Експерт оцінив рішення переглянути граничні ціни на ринку електроенергії в години вечірнього піку
Експерт оцінив рішення переглянути граничні ціни на ринку електроенергії в години вечірнього піку
Гендиректор Федерації роботодавців транспорту пояснив, чому держава має дотувати пасажирські перевезення залізницею
Гендиректор Федерації роботодавців транспорту пояснив, чому держава має дотувати пасажирські перевезення залізницею
«Укроборонпром» отримав нового очільника
«Укроборонпром» отримав нового очільника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
22K
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки
16K
Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
7414
Чемпіон світу з футболу та експерша ракетка світу розлучилися після дев'яти років шлюбу
4812
Туристи змінюють вподобання: у Європі відбувається революція у подорожах

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Сьогодні, 04:22
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua