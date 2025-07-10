У Фастівському районі на пів доби буде перекрито один із залізничних переїздів

Рух транспорту буде здійснюватись в об’їзд

У смт Глеваха Фастівського району Київщини сьогодні, 10 липня, ввечері перекриють рух автотранспорту через залізничний переїзд на вулиці Ботанічній. Переїзд перекриють до ранку 11 липня. Рух транспорту буде здійснюватись в об’їзд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Фастівської районної державної адміністрації (РДА).

Згідно з повідомленням, у селищі Глеваха з 21:00 10 липня до 09:00 11 липня 2025 року тимчасово перекриють залізничний переїзд на вул. Ботанічна, 1-в.

У Фастівській РДА пояснюють, що обмеження пов’язане з ремонтом колії на перегоні Боярка – Васильків-1 біля зупинної платформи «Глеваха» (886 км ПК2 непарної колії). Закриття переїзду необхідне для забезпечення безпеки під час виконання робіт.

Об’їзд буде організовано через інші переїзди:

у місті Боярка – вул. М. Грушевського, 39;

у смт Калинівка – вул. Залізнична, 47-ж.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» не може зупиняти рух поїздів під час обстрілів. «Треба розуміти, що залізниця – це єдина екосистема, у якій, якщо один поїзд зупиниться, то інші його не зможуть об'їхати. Ми веземо стратегічні вантажі, стратегічних пасажирів, дипломатичні рейси – усіх перших осіб світу. Ми веземо поранених із фронту – медичні поїзди, у нас потяги-реанімації, у нас евакуація, дитячі групи і так далі. Ми не можемо стати й закупорити весь цей рух. Є поїзди, які мають продовжувати рух за будь-якої ситуації», – пояснив керівник із пасажирськи комунікацій «Укрзалізниці» Олександр Шевченко. Він наголосив, що «Укрзалізниця» працює з перших днів повномасштабної війни, яку розв'язала країна-агресор Росія, тож розуміє і прораховує всі пов'язані з нею виклики.

До слова, у Вишгородській громаді планують запровадити туристичний збір з 1 січня 2026 року. Він стосуватиметься з українських та іноземних мандрівників, які тимчасово розміщуються у готелях, хостелах, пансіонатах чи орендованому житлі на території громади. Передбачається, що надходження від збору підуть до місцевого бюджету.