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Прайс-кепи в Україні мають відповідати європейському рівню – ЄБА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Прайс-кепи в Україні мають відповідати європейському рівню – ЄБА

Бізнес очікує перегляду граничних цін на електроенергію – Європейська Бізнес Асоціація

Встановлення граничних цін на електроенергію на європейському рівні має бути серед першочергових ініціатив, які варто тримати у фокусі нової команди Міненерго. Про це заявили у Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

В асоціації наголосили, що енергетичний сектор відіграє ключову роль у забезпеченні економічної стабільності, енергетичної безпеки та інтеграції України до єдиного європейського ринку.

«Встановлення прайс-кепів на ринку електроенергії на рівні з європейськими» – одна з ключових пропозицій, яку бізнес вважає критично важливою для подальшої інтеграції енергоринку до європейського.

В Асоціації також наголосили на важливості подолання боргів на ринку, спрощення дозвільних процедур у сферах будівництва й екології, збереження і розширенні податкових стимулів для імпорту енергетичного обладнання, розвитку внутрішнього ринку гарантій походження електроенергії, відстрочення запровадження вуглецевого податку CBAM, а також захисту та відновлення енергетичної інфраструктури.

«Зазначені пропозиції є результатом ґрунтовного аналізу поточних викликів, з якими стикається бізнес. Вони мають на меті підтримати формування збалансованої, прозорої та інвестиційно привабливої моделі функціонування енергетичного сектору в Україні», – підкреслили в ЄБА.

Раніше доктор економічних наук, експерт з енергетики Андріан Прокіп назвав перегляд прайс-кепів неминучим кроком у нинішніх умовах. На його думку, зміна цінових обмежень — перш за все питання енергетичної безпеки, а не тарифної політики.

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