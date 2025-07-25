Європа планує заборонити оренду одного виду автомобілів

Якщо законопроєкт буде ухвалено, він торкнеться близько 60% ринку нових автомобілів

Європа планує заборонити оренду автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння

Європейський союз планує заборонити прокатним компаніям купувати автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Згідно із законопроєктом, який готує Європейська комісія, з 2030 року такі компанії зможуть купувати для свого автопарку лише електромобілі. Про це німецька газета Bild, повідомляє «Главком».

Єврокомісія схвалила проєкт, але поки що без подробиць. Пропозиція буде готова до кінця літа, після чого її відправлять на затвердження до Європарламенту.

Оскільки автопарки у прокатних компаніях швидко оновлюються, Єврокомісія вважає, що заборона на автомобілі з ДВЗ підвищить попит на електромобілі та прискорить перехід на них загалом. У майбутньому аналогічне обмеження може бути запроваджено і для автопарків компаній.

Якщо законопроєкт буде ухвалено, він торкнеться близько 60% ринку нових автомобілів.

ЄС, як і раніше, дотримується свого плану заборонити продаж нових автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння з 2035 року. Однак досі продажі електромобілів зростають не так швидко, як очікувалося.

Багато автовиробників змінюють свою стратегію в умовах скромного попиту, скорочуючи інвестиції в електромобілі. Крім того, вони коригують свій імідж і більше не хочуть робити сильний акцент на електромобілі. Volkswagen, наприклад, вирішив позбутися бренду ID, а Mercedes-Benz – бренду EQ.

Минулого року лише 13,6% усіх нових автомобілів, проданих у ЄС, були на 100% електричними. Падіння з попереднім роком становило 14,5%.

Нагадаємо, в Україні водіїв можуть оштрафувати на 340 гривень за залишення відчинених вікон у машині, якщо транспортний засіб залишається без нагляду.