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Уряд спростив відновлення об’єктів енергетичної та газотранспортної інфраструктури

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Уряд спростив відновлення об’єктів енергетичної та газотранспортної інфраструктури
Кабмін полегшив процедуру відновлення елементів газотранспортної системи та ліній електропередач
фото з відкритих джерел

Ухвалені зміни дадуть змогу швидко відновлювати пошкоджені лінії електропередач та будувати нові

Кабінет міністрів спростив процедуру відновлення елементів газотранспортної системи та ліній електропередач. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Компанії зможуть швидше реалізувати проєкти з будівництва та реконструкції елементів газотранспортної системи, зокрема спеціальних перемичок для реверсного постачання газу. Також буде спрощено умови для будівництва нових ліній електропередач – особливо у прифронтових регіонах, для забезпечення швидкого відновлення та надійного постачання електроенергії споживачам.

За словами очільниці відомства, дане рішення дозволить швидко відновлювати пошкоджені війною лінії електропередачі та будувати нові, особливо в прифронтових зонах, а також значно скоротити строки підготовки та реалізації технічних рішень, спрямованих на посилення надійності та гнучкості системи транспортування природного газу.

Нагадаємо, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 17 липня перевищили 9 млрд кубометрів. Сховища були заповнені на 29,2%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%.

Як відомо, «Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році.

Як повідомлялося, Європарламент розглядає пропозиції для прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік, а саме – до січня 2027 року.

До слова, Європейський Союз може зіткнутися з серйозними перебоями у постачанні природного газу. Катар, один з найбільших у світі експортерів скрапленого природного газу, пригрозив припинити постачання до ЄС у відповідь на новий закон блоку – Директиву про належну перевірку корпоративної стійкості (Csddd).

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Теги: енергетика електроенергія Міненерго газ

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