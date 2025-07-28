Уряд спростив відновлення об’єктів енергетичної та газотранспортної інфраструктури

Ухвалені зміни дадуть змогу швидко відновлювати пошкоджені лінії електропередач та будувати нові

Кабінет міністрів спростив процедуру відновлення елементів газотранспортної системи та ліній електропередач. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Компанії зможуть швидше реалізувати проєкти з будівництва та реконструкції елементів газотранспортної системи, зокрема спеціальних перемичок для реверсного постачання газу. Також буде спрощено умови для будівництва нових ліній електропередач – особливо у прифронтових регіонах, для забезпечення швидкого відновлення та надійного постачання електроенергії споживачам.

За словами очільниці відомства, дане рішення дозволить швидко відновлювати пошкоджені війною лінії електропередачі та будувати нові, особливо в прифронтових зонах, а також значно скоротити строки підготовки та реалізації технічних рішень, спрямованих на посилення надійності та гнучкості системи транспортування природного газу.

Нагадаємо, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 17 липня перевищили 9 млрд кубометрів. Сховища були заповнені на 29,2%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%.

Як відомо, «Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році.

Як повідомлялося, Європарламент розглядає пропозиції для прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік, а саме – до січня 2027 року.

До слова, Європейський Союз може зіткнутися з серйозними перебоями у постачанні природного газу. Катар, один з найбільших у світі експортерів скрапленого природного газу, пригрозив припинити постачання до ЄС у відповідь на новий закон блоку – Директиву про належну перевірку корпоративної стійкості (Csddd).