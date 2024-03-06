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Підвищення військового збору та акциз на газовану воду. Мінфін придумав, як наповнити бюджет

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Підвищення військового збору та акциз на газовану воду. Мінфін придумав, як наповнити бюджет
Відповідні законопроєкти буде подано на розгляд Кабміну та парламенту до кінця першого кварталу цього року
фото з відкритих джерел

Міністерство передбачає, що заходи забезпечать додаткові надходження до держбюджету у розмірі 44,2 млрд грн

Для збільшення доходів держбюджету України на 44,2 млрд грн Міністерство фінансів пропонує підвищити військовий збір, а також запровадити акциз на газовану воду. Про це йдеться у відповіді міністерства на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

«Мобілізація додаткових доходів державного бюджету України на 2024 рік передбачає заходи зі збільшення надходжень від військових, акцизних зборів і запровадження щомісячної сплати авансових внесків із податку на прибуток підприємствами, що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним», – йдеться у повідомленні.

Мінфін зазначив, що пропозиції включають мінімальні підвищення ставок (переважно на рівень від 0,1% до 1,5%). Міністерство нагадало, що в грудні 2023 року представники влади України та експерти МВФ сформували робочу групу для напрацювання пропозицій щодо короткострокових заходів із підвищення доходів у 2024 році. Ці заходи забезпечать додаткові надходження поточного року щонайменше 0,5% ВВП, або 44,2 млрд грн.

Зазначається, що зміни у сплаті військового збору стосуватимуться юридичних осіб – платників податку на прибуток підприємств і платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп.

Крім того, додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться покупців банківських металів у банків і легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, продавців нерухомості, роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини й дорогоцінного каміння, а також операторів стільникового зв'язку, що надають будь-які послуги мобільного зв'язку.

«Пропозиції також передбачають приведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів ЄС, запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними й газованими, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин, і розширення переліку підакцизних товарів за рахунок оподаткування акцизним податком рослин роду коноплі», – повідомив Мінфін.

Міністерство очікує, що до кінця першого кварталу 2024 року відповідні законопроєкти буде подано на розгляд Кабміну та парламенту.

Нагадаємо, цьогоріч Україна потребує близько $3 млрд зовнішнього фінансування щомісяця. Міністр фінансів Сергій Марченко відзначив ключову роль підтримки G7 у забезпеченні збалансованості державного бюджету України та відновлення економіки у 2023 році. З лютого 2022 року фінансова підтримка країн G7 та ЄС сягнула близько $63 млрд.

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Теги: Мінфін акциз Україна пальне бюджет

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