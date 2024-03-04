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Шольц назвав ще одну причину, чому Україна поки не може отримати ракети Taurus

Катерина Іванова
glavcom.ua
Шольц назвав ще одну причину, чому Україна поки не може отримати ракети Taurus
Шольц виключив передачу Україні Taurus, якщо для їх застосування знадобляться військові ФРН
фото з відкритих джерел

Німеччина остерігається розширення масштабів війни та початку прямої конфронтації з Росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поки що виключив можливість озброїти Україну ракетами великої дальності Taurus, якщо німецькі військові знадобляться для допомоги в їх експлуатації. Про це йдеться заяві Шльца виданню The Guardian.

«Ви не можете постачити систему озброєнь, яка має дуже широкий радіус дії, а потім не думати про те, як можна контролювати систему озброєнь. А якщо ви хочете мати контроль, а це можливо лише за участі німецьких солдатів, для мене це не може й мовитися», – наголосив канцлер Німеччини.

Німеччина досі не починає відправку ракет Taurus в Україну, побоюючись розширення масштабів війни та початку прямої конфронтації з Росією.

Нагадаємо, Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголосив, що остаточне рішення про надання ракет Україні залишається за німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Проте Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки вони можуть використовуватися для ударів по Москві.

Канцлер Німеччини додав, що його дратує «критика» через відмову надавати українським захисникам Taurus, оскільки Німеччина постачає Україні набагато більше зброї, ніж майже всі інші країни.

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Теги: Німеччина депутат військові Україна Олаф Шольц ракета

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