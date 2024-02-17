Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Швеція може погодити передачу винищувачів Gripen в Україну за однієї умови

Діана Гасюк
glavcom.ua
Швеція може погодити передачу винищувачів Gripen в Україну за однієї умови
фото з відкритих джерел

Стокгольм раніше заявляв, що розгляне питання постачання винищувачів Gripen в Україну лише після того, як країна вступить до НАТО

Швеція готова надати Україні сучасні винищувачі JAS 39 Gripen, але для цього країна має спершу отримати повноправне членство в НАТО. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю Kyiv Independent в кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Для того, щоб ми могли прийняти рішення, ми повинні бути повноправними членами НАТО, щоб до нас застосовувалася 5 стаття Альянсу про колективну оборони. Це також рішення, яке має бути прийняте у співпраці з іншими», − зазначив посадовець.

Він додав, що Україні потрібні винищувачі четвертого і п'ятого покоління, тому «якщо Швеція може допомогти, країна відкрита до цього». Джонсон зазначив, що наразі зусилля союзників зосереджені на постачанні Україні винищувачів F-16. Такі країни, як Нідерланди, Данія, Бельгія та Норвегія пообіцяли передати Україні частину своїх літаків.

«Але якщо ми можемо допомогти в будь-який спосіб, ми також будемо раді розглянути це питання», − сказав міністр.

Нагадаємо, Україна і Швеція обговорюють надання ЗСУ літаків Gripen. Як зазначив заступник Умєрова, «триває плідна двостороння робота стосовно передачі ЗСУ літаків Gripen».

Також він додав, що є «певні питання, пов’язані з НАТО», однак висловив сподівання, що «спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки».

Стало відомо, що депутати Орбана проігнорували засідання парламенту щодо вступу Швеції в НАТО. Угорщина – єдина країна НАТО, яка не ратифікувала заявку Стокгольма.

Теги: Швеція НАТО Україна винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Можливо ті критичні події, які мають наступити в найближчі дні – струснуть нас знову»
Те, що зараз відбувається у війні дуже нагадує події на Майдані
15 лютого, 21:30
Навчання передбачають імітацію перекидання особового складу військ НАТО до Європи
Близько 90 тис. військових НАТО відпрацьовуватимуть сценарій війни з РФ
18 сiчня, 21:45
Очікуваний час виконання замовлень перебуває в межах 24-36 місяців
НАТО підписало контракт на закупівлю 155 мм боєприпасів на $1,2 млрд
23 сiчня, 11:56
Збройні сили НАТО готові до війни
Адмірал закликав країни НАТО готуватися до війни з Росією
19 сiчня, 07:39
В Україну прибули американські інспектори
До Києва прибули інспектори з Америки
29 сiчня, 13:13
Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель
Мільйон снарядів від ЄС для України: Боррель зробив заяву
2 лютого, 22:15
Глава розвідки Естонії наголосив, що військовий напад з боку Росії є «малоймовірним» у короткостроковій перспективі
Росія готується до війни з НАТО – естонська розвідка
13 лютого, 14:16
Проти законопроєкту проголосували 250 конгресменів, а підтримали – 180
Конгрес США провалив голосування за допомогу Ізраїлю без України
7 лютого, 05:15
Німецькі пілоти супроводжують літак Зеленського
Літак Зеленського супроводжували німецькі винищувачі (відео)
Вчора, 21:41

Соціум

У російському Іжевську сталася сильна пожежа на підприємстві (відео)
У російському Іжевську сталася сильна пожежа на підприємстві (відео)
У двох областях РФ прогриміли вибухи
У двох областях РФ прогриміли вибухи
Суд зобов'язав Трампа сплатити понад $350 млн у справі про шахрайство
Суд зобов'язав Трампа сплатити понад $350 млн у справі про шахрайство
Байден відреагував на плани РФ щодо ядерної зброї в космосі
Байден відреагував на плани РФ щодо ядерної зброї в космосі
Кремль проводить дезінформаційну кампанію з дискредитації Зеленського – WP
Кремль проводить дезінформаційну кампанію з дискредитації Зеленського – WP
Карти таро, життя в чотирьох стінах, безробіття. Як Лукашенко «виховує» Протасевича
Карти таро, життя в чотирьох стінах, безробіття. Як Лукашенко «виховує» Протасевича

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
МЗС відреагувало на антиукраїнські акції в Польщі
35K
Одне з міст Німеччини почало видавати біженцям спеціальні картки: подробиці
34K
«Досить боятися!»: у різних містах Росії почались мітинги
34K
ЗСУ виходять із Авдіївки? Третя штурмова повідомила про ситуацію
27K
Пекло в Авдіївці. Усе, що наразі відомо та що говорять захисники
24K
У яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців

Новини

Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Сьогодні, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Вчора, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Вчора, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
15 лютого, 17:26
Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
15 лютого, 11:28
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
15 лютого, 09:40

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua