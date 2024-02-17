Швеція може погодити передачу винищувачів Gripen в Україну за однієї умови

Стокгольм раніше заявляв, що розгляне питання постачання винищувачів Gripen в Україну лише після того, як країна вступить до НАТО

Швеція готова надати Україні сучасні винищувачі JAS 39 Gripen, але для цього країна має спершу отримати повноправне членство в НАТО. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю Kyiv Independent в кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки.

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«Для того, щоб ми могли прийняти рішення, ми повинні бути повноправними членами НАТО, щоб до нас застосовувалася 5 стаття Альянсу про колективну оборони. Це також рішення, яке має бути прийняте у співпраці з іншими», − зазначив посадовець.

Він додав, що Україні потрібні винищувачі четвертого і п'ятого покоління, тому «якщо Швеція може допомогти, країна відкрита до цього». Джонсон зазначив, що наразі зусилля союзників зосереджені на постачанні Україні винищувачів F-16. Такі країни, як Нідерланди, Данія, Бельгія та Норвегія пообіцяли передати Україні частину своїх літаків.

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«Але якщо ми можемо допомогти в будь-який спосіб, ми також будемо раді розглянути це питання», − сказав міністр.

Нагадаємо, Україна і Швеція обговорюють надання ЗСУ літаків Gripen. Як зазначив заступник Умєрова, «триває плідна двостороння робота стосовно передачі ЗСУ літаків Gripen».

Також він додав, що є «певні питання, пов’язані з НАТО», однак висловив сподівання, що «спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки».

Стало відомо, що депутати Орбана проігнорували засідання парламенту щодо вступу Швеції в НАТО. Угорщина – єдина країна НАТО, яка не ратифікувала заявку Стокгольма.