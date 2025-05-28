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Мінагрополітики повідомило, скільки українських підприємств вирощують коноплі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Мінагрополітики повідомило, скільки українських підприємств вирощують коноплі
Електронна система «єКонопля» запрацювала у березні цього року
фото: Суспільне

Підприємці планують засіяти коноплями 595 земельних ділянок площею понад 3 тис. га

У системі «єКонопля» зареєстровано 38 підприємств, які займаються вирощуванням та переробкою конопель для промислових цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства аграрної політики Віталія Коваля.

Зазначається, що 27 суб’єктів зареєстрували планову площу посівів на 595 земельних ділянках площею 3 258 га. З них 16 уже висіяли 1 251 га

Як відомо, електронна система «єКонопля» почала працювати 10 березня 2025 року. Запровадження системи мало на меті вдосконалити державну аграрну політику, відновити лідерство України з вирощування технічних конопель та знизити можливі корупційні ризики та зловживання. Система інтегрується з державними реєстрами та системами.

Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель займало до трьох місяців, а тепер юридичні особи, що займаються таким виробництвом, можуть просто зареєструватися у відповідному реєстрі. Зміни в законодавстві позбавили технічні коноплі тавра «проблемної культури», і розвиток конопляної індустрії може стати важливим джерелом доходу для України.

Нагадаємо, Верховна Рада у грудні 2023 року ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон.

Як повідомлялося, у січні цього року в Україні було офіційно зареєстровано перші ліки на основі медичного канабісу – оральні краплі іспанського бренду.

До слова, Кабінет міністрів виключив канабіс, смолу канабісу, екстракти та настоянки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів.

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Теги: Мінагрополітики медичний канабіс бізнес

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