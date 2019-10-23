«Пласт» відмовився від держфінансування та запустив кампанію зі збору коштів



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Зеленський ветував закон про державну підтримку «Пласту»

Українська скаутська організація «Пласт» попросила депутатів Верховної Ради не включати норму про фінансування організації у відповідний законопроект та запустила кампанію зі збору коштів.

Про це йдеться у пресрелізі організації.

Нещодавно президент Володимир Зеленський ветував закон про державну підтримку «Пласту» і повернув його до парламенту на доопрацювання.

Організація закликала депутатів не включати пункт про фінансування «Пласту» в оновлений законопроект, аби «не входити у політичний контекст».

У зв’язку з тим, що вперше за останні роки організація залишиться без держфінансування, «Пласт» запустив кампанію зі збору коштів для «масштабного розвитку та діяльності». Зібрати планують 10,5 мільйона гривень.

Голова «Пласту» Станіслав Андрійчук розповів, що ці кошти допоможуть підготувати нових волонтерів-виховників та створити нові осередки організації.

«В основі «Пласту» — виховання дитини через всебічний розвиток і наша мета: охопити якісними програмами якомога більше дітей. Проте, на жаль, зараз склалася ситуація, що батьки і діти змушені чекати, щоб записатися до нашої організації. Адже на сьогодні ми не можемо самостійно покрити їх потреби через брак виховників, відсутність приміщень для занять та недостатню організаційну підтримку нових та існуючих осередків», — сказав він.

«Пласт» є найбільшим молодіжним рухом української молоді, він налічує близько 12 тисяч членів, 3/4 з яких — в Україні.