«Податковий» проєкт № 5600 порушує баланс інтересів держави та промисловців, – експерт

«Необхідно враховувати рівень оподаткування з точки зору конкурентоспроможності конкретних галузей», – Кінах

Підвищення податків в умовах ризиків від карантинних обмежень і пандемії – хибний шлях, жодна країна у світі не дозволяє собі в такий період підвищувати фіскальне навантаження на суб’єкти економіки. Держава має враховувати інтереси промисловості та не допускати, щоб через підвищення податків наша продукція втратила конкурентоздатність на світових ринках. Про це заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, коментуючи «ресурсний» закон №5600, голосування за яким заплановане на наступний пленарний тиждень.

«Необхідно враховувати (рівень оподаткування – Ред.) з точки зору конкурентоспроможності конкретних галузей. Галузь гірничо-металургійного комплексу – це по суті одне з небагатьох джерел як експорту, так і надходження валюти в країну, тому необхідно чітко формувати баланс інтересів держави та бізнесу в гірничо-металургійному комплексі. Але це повинні бути чіткі техніко-економічні обґрунтування, які повинні враховувати всі складові – починаючи з кон’юнктури внутрішніх і зовнішніх ринків, а також тарифне навантаження, включаючи тарифи на перевезення вантажів», – підкреслив він.

Він зауважив: європейські країни у кризові часи знижують рівень оподаткування, формують стимули для того, щоб підтримати на високому рівні зайнятість і платоспроможність як населення, так і бізнесу.

«Тому однозначно, особливо в умовах зниження цін на сировину на зовнішніх ринках, приймати рішення про підвищення рентної плати та ставки екологічних викидів, які значно знижують конкурентоспроможність продукції, – неприпустимо. Особливо маючи на увазі, що на зовнішніх ринках зростає конкуренція в секторі гірничо-металургійної продукції, і виробникам доведеться інвестувати більше», – наголосив Кінах.

Він також додав, що, законопроєкт здатен дестабілізувати діяльність не тільки ГМК, а й інших галузей економіки.

«Тому ще раз підкреслюю: в умовах кризи, у тому числі стагнації національної економіки, неприпустимо підвищувати фіскальний тиск на суб’єкти економіки, бо це буде тільки погіршувати і соціально-економічну ситуацію, і показники в цілому промисловості України», – резюмував Кінах.

Раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що світ може скотитися в нову хвилю економічної кризи, в тому числі посилену новою хвилею пандемії. У таких умовах підвищення податків для бізнесу є надзвичайно поганою ідеєю, що може спровокувати масштабну кризу в Україні.

У свою чергу народний депутат Сергій Магера заявив, що ухвалення законопроєкту №5600, яким підвищуються податки для українських галузей, погіршить економічну ситуацію в країні, призведе до збитків і вдарить по мільйонам українців.