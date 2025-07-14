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Понад 200 угод на десяток мільярдів євро. Шмигаль підбив підсумки конференції у Римі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Понад 200 угод на десяток мільярдів євро. Шмигаль підбив підсумки конференції у Римі
В Італії 10-11 червня пройшла конференція з питань відновлення України
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Україна під час конференції з питань відновлення уклала угоди з партнерами на понад 13 млрд євро

Під час конференції з питань відновлення України (URC-2025) у Римі укладено понад 200 угод та меморандумів на загальну суму понад 13 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зокрема, Єврокомісія оголосила про створення Європейського Флагманського Фонду для відбудови України обсягом 500 млн євро. Це гранти, гарантії та інвестиції в капітал для реалізації нових бізнес-проєктів в Україні.

2,3 млрд євро буде залучено в межах інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Це додаткові інвестиції у відновлення житлового, медичного, енергетичного секторів, а також підтримка малого і середнього бізнесу.

Світовий банк започаткував нову програму на суму $200 млн для підготовки державних та муніципальних проєктів відбудови. Ще $50 млн Україна отримає від Світового банку у вигляді гранту для допомоги українським аграріям. $188 млн буде залучено від Японії для «зеленої» модернізації української промисловості.

На відновлення транспортної інфраструктури Україна отримає 134 млн євро від ЄІБ. Ще 200 млн євро – для підтримки та розвитку української гідроенергетики.

З Банком розвитку Ради Європи урядовці домовилися про фінансування житлових сертифікатів у межах програми «єВідновлення». Обсяг угоди – 100 млн євро. Крім того, банк надасть 200 млн євро кредиту для фінансування програми допомоги ВПО.

Норвегія започаткувала ініціативу обсягом $200 млн з метою відновити постачання тепла та води до осель українців, а Швейцарія протягом 10 років спрямує до України близько 5 млрд євро для відновлення в різних секторах економіки.

Близько 200 млн євро урядовці залучили на медицину. Це ресурс для оновлення лікарень, для розвитку реабілітаційної допомоги, для зміцнення механізмів закупівель та багато іншого. Близько $2,3 млрд позики від Великої Британії для зміцнення української ППО, а також угоди між підприємствами оборонної індустрії про спільне виробництво та співпрацю.

Крім того, під час конференції було започатковано Міжнародну коаліцію з підтримки науки, досліджень та інновацій України, лідером якої є Італія. До коаліції вже приєдналися 10 держав. Також створено глобальний альянс для підтримки дошкільної освіти в Україні. Світовий банк інвестує $30 млн в інклюзивність та модернізацію дошкілля. В межах окремої угоди Литва виділить 21 млн євро на створення нових освітніх просторів.

Нагадаємо, члени «коаліції охочих» обговорити питання посилення підтримки України та подальшого тиску на Росію. Учасники домовилися про подальші обмежувальні заходи проти воєнної економіки Росії та надання Україні військової підтримки на суму щонайменше 40 млрд євро у 2025 році.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях конференції з відновлення України.

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Теги: фінансування Денис Шмигаль Італія

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