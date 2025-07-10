Розширення оборонної співпраці та євроінтеграція. Зеленський провів переговори з Мерцом

За словами президента, Німеччина має вплив та авторитет, щоб допомогти розблокувати шлях України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях конференції з відновлення України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Раніше Мерц заявив, що його країна готова придбати системи ППО Patriot і передати їх Україні. Своєю чергою Зеленський подякував Німеччині за готовність допомогти із закупівлею ефективної американської зброї.

Лідери обговорили розширення оборонної співпраці. Президент розповів про застосування дронів-перехоплювачів, за допомогою яких під час однієї російської атаки вже вдається збивати десятки «шахедів», і закликав до збільшення інвестицій у їх виробництво. Володимир Зеленський наголосив, що російські окупанти зараз не мають просування на фронті та платять високу ціну за свої наступальні спроби.

«Також обговорили поле бою, роботу з партнерами, нашу євроінтеграцію. Німеччина – це саме та країна, яка має вплив та авторитет, щоб допомогти розблокувати наш шлях до ЄС. Тому дуже цінуємо вашу гучну й рішучу позицію», – каже він.

Крім того, канцлер Німеччини закликав Словаччину припинити блокування 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі «дипломатичні інструменти» для врегулювання війни між Росією та Україною вже вичерпано, тож його країна й надалі підтримуватиме Україну.

Як повідомляв WSJ, президент США Дональд Трамп розглядає можливість передання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Білий дім звернувся до Пентагону з проханням розглянути варіант відправлення до України ще однієї системи Patriot.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot. Білий дім розглядає це питання. Американський лідер заявив, що передача Україні додаткової системи протиповітряної оборони є дуже дорогою річчю.

Як відомо, США планують витратити понад $1,3 млрд на закупівлю ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у новому фінансовому році. У документах до бюджетного запиту на 2026 рік зазначається, що 16 квітня група високопосадовців армії США, яка визначає потреби в озброєнні, вирішила суттєво збільшити план закупівлі ракет Patriot – з 3 376 до 13 773 одиниць. Остаточні рішення ухвалюють законодавці, які працюють над проєктами бюджету для Міноборони США і можуть врахувати ці прогнози під час голосування.

До слова, глава Пентагону Піт Гегсет не повідомив адміністрацію президента США Дональда Трампа про своє рішення призупинити постачання озброєнь Україні заздалегідь.