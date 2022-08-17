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Столар втік з України пів року тому. Як і де влаштувався нардеп (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Столар втік з України пів року тому. Як і де влаштувався нардеп (фото)
Бізнесмен «осів» у Ніцці 
скріншот із відео

Народний обранець клявся повернутися, але поки не поспішає виконувати обіцянку

У Ніцці журналісти розшукали нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара. Нардеп та столичний забудовник мешкає в особняку на Лазурному узбережжі Сен-Жан-Кап-Ферра. Про це у своєму розслідуванні розповів журналіст «Української правди» Михайло Ткач.  

За останні шість місяців Столар не відвідав жодного засідання Верховної Ради. Депутат залишив Україну за декілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в середині лютого. Столар тоді прокоментував втечу так: «Новина про початок війни застала мене за кордоном. Я відчув шок і обурення, страх за рідних та близьких мені людей. З кожним днем ці емоції лише посилюються», – розповідав він у коментарі «Радіо Свобода».

За словами Столара, він перебував у Варшаві, де займався запуском глобального хабу, який спрямовуватиме допомогу Україні з усього світу.

«Для цього проводжу переговори з бізнесом, налагоджую логістику. Ці процеси займають багато часу, але щойно вони запрацюють, звісно, що я повернуся до України», – повідомив народний депутат.

Столар також зазначив, що готовий буде долучитися до відбудови українських міст після перемоги України у війні. «Я вкладу всі свої засоби та сили. Тому що це вже не бізнес, це – мій обов'язок щодо нашої країни та людей. Скажу більше. Усі бізнесмени, з якими спілкуюся, у них така сама позиція: ми маємо відбудувати нашу країну!», – запевнив Столар.

Минуло пів року, однак на роботу у Верховну Раду Столар так і не повернувся.  

Як влаштувався нардеп

Будинок, в якому мешкає Столар, розташований на мальовничому мисі Сен-Жан-Кап-Ферра. Будинок, яким користується Столар, розташований на бульварі Генерала Де Голля.

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Тутешня нерухомість – одна з найдорожчих на Лазурному узбережжі.

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Через дорогу від маєтку, де мешкає Столар, розташована вілла олігарха Ріната Ахметова.

На курортному узбережжі Столар їздить власною автівкою Mercedes-Benz. Попереднє авто такої ж марки, однак іншої моделі, на якому помічали нардепа, зареєстроване на батька бізнесмена.  

Столар втік з України пів року тому. Як і де влаштувався нардеп (фото) фото 3

Вадим Столарнародний депутат, член фракції «Опозиційна платформа – За життя», 64 номер у списку найбагатших українців зі статками у $175 млн. Столар має бізнес-інтереси у сфері будівництва, нерухомості та медіа.

Володіє приватним літаком Gulfstream G450 на пару з іншим київським забудовником — директором «Київміськбуда» Ігорем Кушніром. Літак нібито коштував Столару і Кушніру $15 млн. 

Нагадаємо, українські журналісти розшукали нардепів, які виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії.  Найбільше слуг українського народу виїхало до Монако, Монте-Карло та Ніцци.

Як стало відомо, Столар відмовляється виконувати рішення партії і здавати мандат.

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