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Суркіси у Монако знімають номер за €2 млн (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Суркіси у Монако знімають номер за €2 млн (фото) 
Суркіс орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay
скріншот із відео

Поки Україна воює із окупантами, нардеп розважається у казино

Згідно з даними журналістів-розслідувачів, у Монако родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса кілька років поспіль орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay. Про це у своєму розслідуванні розповів журналіст «Української правди» Михайло Ткач.

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення родина Суркісів залишила Україну на двох автівках і вивезла з собою понад $17 млн.  

Брати Суркіси тоді цю інформацію заперечили, однак надані папери від угорських прикордонників свідчили лише про те, що такої кількості готівки не перевозили лише самі брати. Про членів їхніх сімей там не йшлося.  

Апартаменти, в яких за даними журналістів мешкають Суркіси, розташовуються на другому поверсі будівлі.

Суркіси у Монако знімають номер за €2 млн (фото)  фото 1

Коштує річна оренда таких апартаментів у Monte-Carlo Bay приблизно €2 млн.

8 фото
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Братів Суркісів, як Григорія, так і молодшого Ігоря, регулярно бачать у тутешньому найвідомішому казино Monte-Carlo.

Ігор Суркіс прибув у казино
Ігор Суркіс прибув у казино

Також біля казино були помічені автівки Суркісів.  

Суркіси у Монако знімають номер за €2 млн (фото)  фото 2

Нагадаємо, українські журналісти розшукали нардепів, які виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Найбільше слуг українського народу виїхало до Монако, Монте-Карло та Ніцци. 

ДО слова, народний депутат Григорій Суркіс, який виїхав за кордон ще у лютому, час від часу відвідує Україну. Григорій Суркіс в’їжджає на територію України винятково з дипломатичним паспортом.

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Теги: Григорій Суркіс

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