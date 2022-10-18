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Хомутиннік та пасинок Кернеса: як живуть «VIP-біженці» на Лазуровому березі

Надія Клочко
glavcom.ua
Хомутиннік та пасинок Кернеса: як живуть «VIP-біженці» на Лазуровому березі
Журналісти виявили на Лазуровому березі Віталія Хомутинніка та Родіона Гайсинського
скріншоти із відео

Автор розслідування зазначає, що на Лазурному узбережжі останнім часом побільшало автівок з українськими номерами

Вийшла друга частина фільму-розслідування «Української правди» «Батальйон Монако» про українських «VIP-біженців» на Лазуровому узбережжі. До другої частини матеріалу потрапили колишній народний депутат Віталій Хомутиннік, член правління «ПриватБанку» Ігор Лебединець, колишній голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, пасинок ексмера Харкова Геннадія Кернеса Родіон Гайсинський та інші.

Автор розслідування, посилаючись на співрозмовників, які давно живуть на Лазурному березі, наголосив, що останнім часом там зросла кількість машин з українськими номерами.

Зазначимо, за даними з розслідування, Гайсинський їздить чорним позашляховиком із держномерами 0202 реєстрації в Харківській області – такі самі цифри використовував нині покійний Кернес.

У матеріалі також розповідають про яхти, літаки та нерухомість на Лазурному березі, які пов'язані, зокрема, з такими відомими в Україні особами, як бізнесмен Ігор Коломойський і народний депутат із депутатської групи «За майбутнє» Ігор Палиця. За даними видання, влітку Палиця приїжджав у Канни на 24 дні.

Журналіст припускає, що так звані елітні біженці залишатимуться за кордоном до завершення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше інтернет-видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про українських VIP-біженців до Монако, Монте-Карло та Ніцци. Зокрема, у виданні стверджують, що там перебувають нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Григорій Суркіс і його брат Ігор. Біля берегів Монако, на власній яхті відпочиває і бізнесмен та політик Костянтин Жеваго. 

Згідно з даними журналістів-розслідувачів, у Монако родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса кілька років поспіль орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay. Коштує річна оренда таких апартаментів у Monte-Carlo Bay приблизно €2 млн.

Також у Ніцці журналісти розшукали нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара. Нардеп та столичний забудовник мешкає в особняку на Лазурному узбережжі Сен-Жан-Кап-Ферра. 

ЗМІ також з'ясували, що нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, який виїхав перед початком повномасштабного російського вторгнення, збільшив свої статки на 56 млн грн. 

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Теги: Франція ЗМІ Дмитро Сенниченко розслідування

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