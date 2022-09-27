Нардеп з батальйону «Монако» Столар за війну значно збільшив свої статки, – розслідування

Нардеп від ОПЗЖ Столар збагатився на 56 мільйонів

Фірми Столара що займаються здачею нерухомості продовжують приносити йому мільйони

Нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, який виїхав перед початком повномасштабного російського вторгнення, збільшив свої статки на 56 мільйонів гривень. Про це йдеться в журналістському розслідуванні bihus.info.

За інформацією журналістів-розслідувачів нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, який перед повномасштабним російським вторгненням переїхав до Ніцци, продовжує отримувати мільйони гривень завдяки українцям.

«Фірми Столара що займаються здачею нерухомості продовжують приносити йому мільйони. Для прикладу, тільки компанія «Передові технології плюс», яка здає в оренду приміщення у «Парусі» після початку повномасштабного вторгнення і до вересня отримала за здачу майна понад 56 мільйонів гривень», – йдеться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше інтернет-видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про українських VIP-біженців до Монако, Монте-Карло та Ніцци. Зокрема, у виданні стверджують, що там перебувають нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Григорій Суркіс і його брат Ігор. Біля берегів Монако, на власній яхті відпочиває і бізнесмен та політик Костянтин Жеваго.

Згідно з даними журналістів-розслідувачів, у Монако родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса кілька років поспіль орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay. Коштує річна оренда таких апартаментів у Monte-Carlo Bay приблизно €2 млн.

Також у Ніцці журналісти розшукали нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара. Нардеп та столичний забудовник мешкає в особняку на Лазурному узбережжі Сен-Жан-Кап-Ферра.