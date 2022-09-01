ДБР готує екстрадицію нардепа з «батальйону Монако» (відео)

Група компаній одного з втікачів вела бізнес на території окупованого Криму

Державне бюро розслідувань (ДБР) активно розслідує провадження щодо законності перетину кордону військовозобов’язаними громадянами України з так званого «Батальйону Монако». Водночас працівники ДБР комплексно підходять до цієї справи. Розслідуються й інші епізоди протиправної діяльності деяких «бійців» цього елітарного клубу. Про це повідомила пресслужба установи.

Зокрема, працівники ДБР підтвердили місцезнаходження одного з героїв цього журналістського розслідування. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. Наразі вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС.

Щодо іншої персони, що згадувалась у журналістському розслідуванні, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту. Встановлено, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету.

Також у ході розслідування виявлено, що ці компанії після анексії Криму продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові.

За матеріалами ДБР накладено арешт на майно «бійця батальйону Монако», який відпочиває на Лазурному узбережжі, поки його компанії фактично обкрадають українців.

Як відомо, 17 серпня 2022 року працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Зокрема, у рамках розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше інтернет-видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про українських VIP-біженців до Монако, Монте-Карло та Ніцци. Зокрема, у виданні стверджують, що там перебувають нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Григорій Суркіс і його брат Ігор. Біля берегів Монако, на власній яхті відпочиває і бізнесмен та політик Костянтин Жеваго.

Згідно з даними журналістів-розслідувачів, у Монако родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса кілька років поспіль орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay. Коштує річна оренда таких апартаментів у Monte-Carlo Bay приблизно €2 млн.

Також у Ніцці журналісти розшукали нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара. Нардеп та столичний забудовник мешкає в особняку на Лазурному узбережжі Сен-Жан-Кап-Ферра.